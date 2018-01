Embajada de EU se trasladará a Jerusalén a fines de 2019

JERUSALÉN.- La embajada de Estados Unidos en Israel se trasladará a Jerusalén hacia finales de 2019, dijo este lunes el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



"En las próximas semanas, nuestra administración avanzará en su plan de instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y la embajada de Estados Unidos abrirá antes de finales del año próximo", mencionó Pence en un discurso ante el Parlamento israelí en Jerusalén.



"Jerusalén es la capital de Israel y, como tal, el presidente (Donald) Trump ha ordenado al Departamento de Estado que comience los preparativos iniciales para trasladar nuestra embajada de Tel Aviv a Jerusalén", detalló Pence, al explicar la decisión. No dio a conocer una fecha exacta.



Pence comenzó este lunes su visita a Israel con una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu en la que afirmó que es un honor encontrarse “en Jerusalén, la capital de Israel”.



Netanyahu dijo a Pence que era la primera vez que un dignatario extranjero pudo pronunciar esas palabras con él, y le agradeció el “histórico” reconocimiento que el presidente Donald Trump hizo de Jerusalén como la capital de Israel. El gobernante israelí también elogió la alianza entre ambos países que en sus palabras “nuca ha estado más fuerte”.



El breve intercambio fue parte de una bienvenida excepcionalmente cálida dispensada a Pence en Israel, que ha elogiado la decisión del gobierno de Trump de reconocer en diciembre a Jerusalén como la capital iseraelí. Sin embargo, esa postura puso furiosos a los palestinos, con quienes Pence no tiene previsto encontrarse, y que también causó disgusto entre los aliados árabes de Estados Unidos.



Pence puso la mano derecha sobre su corazón cuando una guardia de honor tocó el himno nacional de Estados Unidos. El enviado de la Casa Blanca para el Medio Oriente, Jason Greenblatt, el embajador de Estados Unidos, David Friedman, y el embajador de Israel en Estados Unidos, Ron Dermenr, asistieron a la ceremonia. Pence conversó brevemente con soldados israelíes antes del inicio de la reunión con Netanyahu.



Pence señaló que estaba agradecido por representar a Trump y que la decisión del mandatario de reconocer a Jerusalén como la capital israelí “creará una oportunidad para el avance de las negociaciones de buena fe entre Israel y la Autoridad Palestina”.



Un pequeño grupo de palestinos en la localidad de Belén, en Cisjordania, quemó murales con la imagen de Pence en protesta por su visita a Israel.



Antes, Pence visitó Egipto y Jordania, donde el rey Abdalá II le advirtió que tenía que “reconstruir la confianza” debido a la decisión sobre Jerusalén.



Después del anuncio sobre Jerusalén, el presidente palestino Mahmud Abás dijo que no se reuniría con funcionarios del gobierno de Trump y canceló la reunión con Pence prevista para mediados de diciembre.



Con información de Reuters y AP