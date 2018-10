Ellos le dan una nueva imagen a las cabinas telefónicas de Londres

Sucias, llenas de telarañas, con decenas de stickers, así es el estado actual de las cabinas telefónicas de Londres, las cuales han caído en desuso, debido al avance de la telefonía móvil.

Pero un grupo de londinenses decidieron limpiarlas, equipados sólo con esponjas, jabón líquido, guantes y unas espatulas.

"(Las cabinas telefónicas) se ven sucias en las fotos que se toman los turistas de todo el mundo. No me gustó eso, así que pensé 'por qué no limpiarlas'. Vimos una en un estado completamente lamentable, era casi como ver a un pariente anciano en apuros o algo así", dijo Emily Clifton, activista, escritora y una de las personas del grupo que limpia las cabinas.

Hannah Henderson, amiga de Emily, también decidió unirse a la limpieza.

Actualmente estos voluntarios limpian las más visitadas por los turistas; sin embargo, sus esfuerzos no son suficientes ya que David Hay, director de patrimonio, indica que es necesario quitarlas ya que no son fáciles de usar por las personas con discapacidades.

"Son difíciles de limpiar y no son fáciles de usar por personas con discapacidad por lo que estamos obligados a quitar un gran porcentaje de estas cabinas y cambiarlas por otras que ellos sí puedan usar", señaló.

En todo Londres hay cabinas más modernas con conexión a internet, accesibles y fáciles de usar, por lo que las viejas cabinas han sido puestas a la venta u ofertadas a las comunidades para que puedan reutilizarlas como librerías públicas o rentarlas a pequeños negocios.