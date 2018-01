El gobierno de Maduro llama injerencista al Grupo de Lima

Venezuela rechazó como injerencista que vulnera el derecho internacional, la posición del Grupo de Lima que calificó de ilegal la resolución de la Asamblea Constituyente para convocar a elecciones anticipadas, que también Estados Unidos consideró “ilegítimas”.



“Esta grosera declaración rebasa los límites de la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos, lo que vulnera el derecho internacional”, afirmó Jorge Rodríguez, vocero del chavismo.



Los cancilleres del Grupo, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Paraguay, afirmaron, en una sesión en Chile, que esos comicios no tendrían credibilidad y favorecerían al régimen.



Las elecciones fueron convocadas por la Asamblea Constituyente para antes del 30 de abril. El presidente Nicolás Maduro buscará su reelección en ellas.



Rodríguez dijo que la posición del Grupo de Lima alienta la violencia y la intolerancia entre venezolanos, promoviendo vías contrarias a la convivencia democrática y electoral. “También promueve las sanciones que impuso la Unión Europea (UE) al país”, dijo.



RECHAZO DE EU

Estados Unidos manifestó su rechazo a los comicios adelantados y Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, dijo que “apoyamos un sistema de elecciones real, completo y justo y no a la ilegítima Asamblea Constituyente que fue confeccionada por (el presidente Nicolás) Maduro”.



De haber comicios en Venezuela deben ser “libres y justos”, porque en el actual sistema se “presiona a la gente para sufragar por un candidato determinado”.



Consideró que “no sería una buena idea” que Maduro sea nuevamente candidato a la presidencia.



Nauert calificó como extrema “la situación humanitaria que vive el país”, porque los venezolanos no pueden conseguir “las medicinas y alimentos que necesitan”.