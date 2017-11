Él fue el atacante de la iglesia de Texas

San Antonio, EU.- El hombre que este domingo ingresó a una iglesia bautista y disparó contra los feligreses, provocando la muerte de al menos 26 personas en la comunidad estadounidense de Sutherland Springs, al sureste de San Antonio, fue identificado como Devin Patrick Kelley, un joven de 26 años de edad.



Fuentes policiales de Estados Unidos y de Texas confirmaron que Kelly, quien residía en la comunidad de New Braunfels, al noreste de San Antonio, fue el atacante.



Kelly murió en circunstancias aún no reveladas, luego de huir del lugar en un vehículo y ser perseguido por la policía



De acuerdo con las fuentes, Kelly no parece estar vinculado a grupos terroristas organizados.



Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) revisaban las publicaciones de Kelly en redes sociales, para determinar su ideología y actividades en los días previos al ataque de este domingo.



Las autoridades describieron al atacante en un comunicado como "un hombre vestido de negro".



"Según la información preliminar, el tirador ingresó a la iglesia y disparó un rifle, matando a 26 (personas) e hiriendo a 20 antes de abandonar la escena en un vehículo", informó en un comunicado el sheriff del condado de Wilson, Joe Tackitt, y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.



"Más tarde, el tirador fue encontrado muerto en su vehículo en el condado de Guadalupe. Las circunstancias exactas de la muerte del pistolero aún están siendo investigadas", precisó el documento.