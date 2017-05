Salman Abedi, el "chico callado" que se volvió contra Manchester

MANCHESTER.- Salman Abedi era un británico que transitó por la vida sin hacer mucho ruido hasta la matanza de Manchester, que presuntamente perpetró tras viajar a la Libia de sus padres.



"Era alguien que los servicios de inteligencia conocían y estoy segura de que cuando esta investigación concluya sabremos más", dijo la ministra de Interior, Amber Rudd.



Abedi tenía 22 años cuando murió el lunes por la noche en el pabellón Manchester Arena de la ciudad del noroeste de Inglaterra, al detonar una bomba que mató a al menos 22 personas e hirió a 59 justo después de un concierto de Ariana Grande.



Un par de fotos suyas difundidas por la prensa británica le muestran barbilampiño, con unos párpados grandes y caídos que empequeñecen sus ojos.



Según el Financial Times, se radicalizó en los últimos años.



"De repente, tras un viaje a Libia y probablemente a Siria, se radicalizó y decidió cometer este atentado", dijo el ministro el ministro francés del Interior Gérard Collomb, en una entrevista en la cadena de televisión BFM.



La familia de Abedi vivió durante al menos 10 años en el área de Fallowfield, en el sur de Manchester, justo donde se han practicado las cuatro detenciones en relación al caso. Uno de los detenidos es su hermano, según la prensa británica.



"Lo vi algunas veces, pero no hablamos. Era alguien muy discreto", dijo Asia Javed, una vecina suya de 18 años.



Abedi rezaba en una mezquita de los suburbios, donde su padre era muy conocido ya que a veces era quien hacía el llamado a la plegaria.



'UN CHICO TAN CALLADO'



Un vecino del barrio, Peter Jones, de 53 años, describió el área como "tranquila y segura" y comentó que estaba "conmocionado" al saber que el sospechoso era de la zona.



"Era un chico tan callado, siempre muy respetuoso conmigo", explicó un miembro de la comunidad libia de Manchester al diario The Guardian.



"Su hermano Ismael es más abierto, pero Salman era muy tranquilo. No parecía en absoluto la persona que fuera a hacer eso", explicó.



Según The Telegraph, Salman tenía dos hermanos y una hermana.



La comunidad libia en Manchester, la más nutrida del país, cuenta con unos 16 mil miembros, según la BBC.



Abedi comenzó sus estudios de negocios y gerencia en la Universidad de Salford, en Manchester en 2014, pero una fuente dijo a la agencia Press Association que abandonó después de dos años, sin obtener el título.



El sospechoso no vivía en el campus, no tuvo ningún problema durante sus estudios, ni participó en ninguna asociación, ni entró en contacto con el imán de la universidad.



SU PADRE, MIEMBRO DE AL QAEDA: LIBIO



El padre de Abedi es conocido en la comunidad, y se cree que ahora vive en Trípoli, según las fuentes consultadas por The Guardian.



En tanto, un exagente de seguridad libio dice que el padre del presunto atacante de Manchester era un presunto miembro de un grupo respaldado por Al Qaeda en Libia.



El exagente de seguridad Abdel-Basit Haroun dijo este miércoles que conocía personalmente a Ramadan Abedi, padre de Salman Abedi, quien era miembro del Grupo Libio Combatiente Islámico en los 90. El grupo estaba vinculado con Al Qaeda.



Aunque el GLCI se disolvió, Haroun dice que el padre pertenece al movimiento Salafi Yihadi, la secta salafí más extrema y de la cual derivan Al Qaeda e ISIS.



Ramadan Abedi dijo a The Associated Press por teléfono desde Trípoli: “No creemos en la matanza de inocentes. Nosotros no somos así”.