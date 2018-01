El día de Martin Luther King gana popularidad en Estados Unidos

Los estadounidenses tienen más probabilidades de tener un día libre para honrar el legado del pastor Martin Luther King, Jr., que para conmemorar a Cristóbal Colón o George Washington.



Alrededor del 42 por ciento de los empleadores estadounidenses permanecerán cerrados el 15 de enero en conmemoración al cumpleaños del líder de los derechos civiles, según una encuesta anual de Bloomberg Law.



El mercado de valores estadounidense no abrirá, al igual que durante el día de los Presidentes, una jornada algo menos popular. (El mercado sí opera el Día de Colón y el Día de los Veteranos).



"Supongo que hay más reconocimiento a la necesidad de la diversidad y la necesidad de reconocer la sensibilidad de ciertas jornadas festivas", dijo N. Charles Anderson, director ejecutivo de la Liga Urbana de Detroit y el sudeste de Michigan, en una entrevista.



La lucha por la igualdad racial ha adquirido una nueva urgencia en algunas partes de Estados Unidos tras la iniciativa del presidente Donald Trump de restringir la inmigración, particularmente de personas que no son blancas, y de comentarios que se interpretaron como a favor de los nacionalistas blancos. El jueves, un día antes de dar la bienvenida a líderes afroamericanos a la Casa Blanca para honrar el día de Martin Luther King, Trump fue criticado por presunto menosprecio a los inmigrantes de África y Haití.



"Animo a todos los estadounidenses a observar este día con actividades cívicas, comunitarias y de servicio apropiadas en honor a la vida y el legado del señor King", dijo Trump en un tuit el viernes después de una ceremonia en la Casa Blanca.



El 72 por ciento de las organizaciones civiles y sin fines de lucro, como hospitales, escuelas y autoridades municipales, otorgará a los empleados un día libre remunerado en honor al cumpleaños del señor King. Muchas menos empresas del sector de la fabricación, el 16 por ciento, harán lo mismo. Aproximadamente uno de cada tres negocios no manufactureros, como servicios financieros y compañías de seguros, ofrece una jornada festiva pagada.