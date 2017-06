El atacante de Notre Dame de París, un experiodista en Suecia

ESTOCOLMO.- Farid. I, el hombre que agredió con un martillo a un policía frente a la catedral de Notre Dame de París, era un periodista en Suecia, donde no estaba fichado por los servicios de inteligencia, informaron fuentes concordantes.



Registrado como periodista independiente desde 2008 en la ciudad de Upsala (centro), Farid I. se presentó como especialista en cuestiones sobre "desarrollo, democracia y derechos humanos", según la razón social de su empresa, todavía visible en internet.



Según el tabloide Expressen, estuvo casado hasta 2005 con una mujer sueca, que no ha querido hacer declaraciones. Se fue de Suecia rumbo a Argelia en 2013, aunque su última dirección conocida estaba en las afueras de Estocolmo.



Los servicios de inteligencia suecos informaron que este hombre de 40 años "no era conocido" en sus servicios.



Estudió periodismo en la universidad de Upsala de 2009 a 2011, donde se diplomó, confirmó la administración del centro.



Todavía pueden leerse varias de sus publicaciones en internet.



En marzo de 2008, publicó un artículo en la revista "Världshorisont", editada por la Federación sueca de Naciones Unidas, una asociación sin ánimo de lucro no vinculada de forma oficial con la ONU.



El artículo, llamado "Guerra contra el terrorismo: 7 años oscuros para los derechos humanos", retoma las grandes líneas de un informe de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos desde el 11 de septiembre de 2001, especialmente la detención de supuestos militantes islamistas en la base militar de Guantánamo.



En 2009, recibe un premio de la filial sueca de la Comisión Europea por un artículo sobre la desigualdad en los tratamientos médicos en Suecia.



Este artículo, publicado en enero de 2009, denuncia las discriminaciones de las que, según él, son víctimas los indigentes y los solicitantes de asilo, ya que dependen de asociaciones y oenegés para curarse.



En 2010, Farid I. efectuó unas prácticas en la radio sueca (pública), donde realizó, entre otros, un reportaje sobre las desigualdades en el mercado laboral en los barrios de Gotemburgo, segunda ciudad sueca, que cuenta con una importante comunidad de origen extranjero.



La emisora indicó que nunca había sido asalariado suyo.



En un artículo publicado en 2012 para la revista "Fjärde Världen", dedicada a los pueblos autóctonos, se presentó como un argelino de origen bereber.



"Los argelinos son resistentes, un pueblo que ha padecido un gran sufrimiento y la pobreza en la época colonial. También es un poco sensible e inocente. Lo que los islamistas radicales comprendieron y explotaron a principios de los 1990", escribió.



Durante sus estudios, también publicó en el diario regional de Uppsala Nya Tidning, informó el redactor jefe, Roger Berglund, en la página web del diario.