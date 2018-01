Ecuador busca mediación para resolver asilo de Assange

QUITO.- Ecuador busca la mediación de un país o un personaje internacional para hallar una salida al caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado desde hace más de cinco años en su embajada en Londres.



En conferencia de prensa con corresponsales, la canciller María Fernanda Espinosa afirmó que “ninguno de estos casos emblemáticos a nivel mundial sobre temas de asilo han sido resueltos sin la cooperación de países involucrados y a veces la mediación de un tercer país”.



Assange se asiló en la misión diplomática ecuatoriana en junio de 2012 para evadir un pedido de extradición a Suecia para responder por acusaciones de delitos sexuales, que él insistentemente ha negado.



En noviembre la fiscalía sueca cerró el proceso en su contra pero Assange no puede abandonar la sede diplomática debido a que las autoridades británicas mantienen sobre él una orden de captura por saltarse una fianza en 2012.



“Estamos buscando soluciones, pensamos que la situación de Julian Assange desde el punto de vista humano no es sostenible. No puede vivir una persona en esas condiciones para siempre y estamos buscando de manera muy respetuosa con el Reino Unido mecanismos de solución”, aseveró Espinosa.



Hasta entonces, sostuvo, Assange seguirá gozando del asilo y protección del gobierno ecuatoriano.



Assange es un experto australiano en informática que con frecuencia hace revelaciones sobre asuntos de política interna y externa de varios países, especialmente de Estados Unidos, lo que motivó que la sede diplomática ecuatoriana le cortara el servicio de internet el año pasado para evitar las consecuencias de tales acciones.