Donald Trump dice 'thank you' a Tim Cook por inversión, aunque se hace 'bolas' con las cifras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves que llamó al CEO de Apple, Tim Cook para agradecerle por el reciente anuncio de una inversión millonaria que hará la compañía tras la reforma fiscal.



La fabricante del iPhone, el iPad y las Mac dijo este miércoles que tiene un compromiso de inversión por 350 mil millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos durante los próximos cinco años, de los cuales, 75 mil millones de dólares se pagarán con parte de los 252 mil 300 millones de dólares que tenía en el extranjero y que planea regresar a Estados Unidos.



La compañía también planea crear 20 mil nuevos empleos y construir un nuevo campus.



“Estaba escuchando las noticias ayer- Tim Cook es un agradable chico que lidera a Apple- cuando escuché 350 mil millones de dólares y dije ‘si piensas en esos 350 millones de dólares, debe ser un plan hermoso’ y ellos dijeron ‘no’, ‘son 350 mil millones de dólares’, indicó el mandatario durante un discurso en Coraopolis, Pennsylvania, un suburbio de Pittsburgh.



“Sólo llamé a Tim Cook y le agradecí, pero no imaginé que sería la inversión más grande de una compañía en el país”, indicó.



Las acciones de Apple no registraron cambios este jueves después de haber cerrado en un récord de 179.10 dólares este miércoles.



Sin embargo, Cook y Trump no han sido muy cercanos. El CEO de Apple organizó una recaudación de fondos en 2016 para Hillary Clinton y el año pasado prometió dos millones de dólares a grupos anti-odio después de un mitin de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia que dejó varios muertos.



En un correo electrónico al personal de Apple, Cook criticó al presidente Trump por culpar a "ambos bandos" de la violencia en el mitin.