Director de la CIA es interrogado en investigación sobre Rusia

WASHINGTON.- El director de la CIA, Mike Pompeo, fue interrogado por la oficina del fiscal especial que investiga una supuesta intromisión rusa en la elección presidencial de 2016 y la posible colusión con la campaña del presidente Donald Trump, informó NBC News.



El reporte es conocido un día después de que el Departamento de Justicia dijo que la oficina del fiscal especial Robert Mueller interrogó al fiscal general Jeff Sessions la semana pasada, un paso significativo en una indagación que ha opacado al primera año de Trump como presidente.



El despacho de Mueller también entrevistó al exdirector del FBI, James Comey, poco después de ser despedido por Trump en mayo de 2017, dijo a Reuters una persona familiarizada con la situación. Ese despido llevó a la designación de Mueller para hacerse cargo de la investigación del FBI sobre Rusia.



El despido de Comey es central a la interrogante sobre si Trump pudo haber cometido obstrucción a la justicia con relación a la investigación de Rusia.



NBC, citando a personas familiarizadas con la investigación, no dijo cuándo tuvo lugar la entrevista con Pompeo, pero que los que conocen el tema lo calificaron como un "testigo periférico" al despido de Comey.



Representantes de la CIA dijeron que la agencia de inteligencia estadounidense no tenía comentarios sobre el reporte de NBC.



NBC también dijo que el ex alto asesor de campaña y estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, se reuniría con el equipo de Mueller a fines de enero. Previamente, Bannon llegó a un acuerdo para ser entrevistado por los investigadores de Mueller en vez de comparecer ante un gran jurado.



Agencias de Inteligencia de Estados Unidos han concluido que Rusia interfirió en la campaña de 2016 a través de la vulneración de datos informáticos y el uso de propaganda para favorecer a Trump en la carrera presidencial.



Rusia lo ha negado y Trump ha negado cualquier tipo de colusión con Moscú, al tiempo que ha calificado la investigación de Mueller como "caza de brujas".



Según una persona familiarizada con las negociaciones, ha habido discusiones sobre la posibilidad de que el equipo de Mueller entreviste a Trump. El diario Washington Post reportó el martes tarde que Mueller quiere entrevistar a Trump en las próximas semanas.