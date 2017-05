Director de Comunicaciones de la Casa Blanca renuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado este martes su primera semana de vuelta en Washington con noticias de que su director de comunicaciones deja la Casa Blanca después de menos de tres meses en el cargo.



Mike Dubke "ha expresado su deseo de dejar la Casa Blanca," dijo la consejera de Trump Kellyanne Conway a Fox News, confirmando un informe anterior de Axios de que Dubke había presentado su dimisión el 18 de mayo.



Conway dijo que Dubke aceptó seguir trabajando mientras Trump estaba ausente durante su primer viaje al extranjero como presidente.



La noticia llega en medio de una serie de titulares negativos sobre los contactos del presidente con Rusia, entre ellos informaciones de que su yerno y consejero principal, Jared Kushner, consideró la posibilidad de crear un canal secreto para comunicarse con el Gobierno ruso antes de que Trump jurase su cargo.



Aún no se ha decidido hasta qué día trabajará Dubke, según ha informado Axios. Dubke no respondió de forma inmediata a una petición de comentarios.



Conway negó informaciones que indican que la partida de Dubke forma parte de una revisión más amplia en el Ala Oeste.



"En términos de reorganización de personal, siempre leo cosas que simplemente no son ciertas", dijo Conway.



"Trabajo aquí todos los días. Es mucho más colaborativo de lo que la gente piensa".



La Casa Blanca anunció la contratación de Dubke el 6 de marzo después de un comienzo difícil para las actividades de comunicaciones de Trump.



Dubke, que no trabajó en la campaña de Trump, asumió el cargo después de que el portavoz de campaña, Jason Miller, rechazase el puesto de director de Comunicaciones.



"No conocía a Mike Dubke antes de que fuera director de Comunicaciones, no lo conocía bien", dijo Conway. "Sé que ha trabajado mucho aquí".



Trump está cada vez más frustrado por la cobertura de su Administración por parte de los medios de comunicación, y regularmente comenta su descontento con las noticias.



"Es mi opinión que muchas de las filtraciones que salen de la Casa Blanca son mentiras inventadas por los medios #FakeNews," dijo Trump por Twitter el domingo.



"Los delegados rusos deben de estar riéndose de EU y de cómo una excusa lamentable de por qué los demócratas perdieron las elecciones está dominando las fake news", añadió el martes.



