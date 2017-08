Dime con quién te casas y te diré cuánto éxito logras

Un estudio publicado por la Universidad Carnegie Mellon, de Pittsburgh, Pensilvania, reveló que las personas con parejas que los apoyan son más propensas a tener éxito en sus carreras.



Los investigadores estudiaron a 163 parejas casadas y descubrieron que las personas con cónyuges que ayudaban al otro, eran más propensas a asumir retos.



Quienes aceptaron ponerse metas, experimentaron un crecimiento personal significativo, mayor sensación de felicidad y bienestar psicológico a los pocos meses de asumir el reto.



"Encontramos que el apoyo en las decisiones sobre puntos específicos, tales como la búsqueda de una oportunidad de trabajo, tienen mucha importancia a largo plazo por el bienestar que se alcanza”, comentó Brooke Feeney, autor principal del estudio y profesor de psicología de la universidad.





Ejemplos como el de Barack y su esposa Michelle Obama resaltan, ya que el expresidente reconoció en diversas entrevistas que su éxito político fue gracias a su esposa.



Durante el discurso de despedida de la Casa Blanca, Barack Obama le dijo a Michelle que durante 25 años no sólo había sido su esposa y la madre de sus hijas, sino también su mejor amiga.



El mandatario dijo que Michelle llevó su rol de primera dama con mucho honor y había hecho sentir orgullosos a todos los habitantes de Estados Unidos como un ejemplo a seguir.



"Es obvio que no podría haber hecho todo sin Michelle", dijo Obama en una entrevista con Oprah Winfrey, en 2011.



"Lo que me mantiene cuerdo, lo que me mantiene equilibrado y me permite hacer frente a la presión, es esta mujer”, agregó el exmandatario.



El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló el papel fundamental de su esposa Priscilla Chan.



"Priscilla es la persona más importante en mi vida, se puede decir que es lo más importante que he construido en mi tiempo aquí”, dijo Zuckerberg en el discurso de graduación 2017 de Harvard.



En el estudio se recomienda que para impulsar a la pareja a tomar nuevos retos u oportunidades de trabajo, es necesario mostrar entusiasmo, tranquilizar al otro y discutir los beneficios de tomar un desafío.



"Las parejas pueden ayudar a prosperar al motivar para aprovechar las oportunidades de la vida", consideró Feeney, "o pueden dificultar su capacidad para prosperar, por lo que es menos probable que se aprovechen las oportunidades para el crecimiento".