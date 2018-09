Díaz-Canel honra a Mandela en su primer discurso ante la ONU

En su primer discurso ante las Naciones Unidas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este lunes que aún queda mucho por hacer para convertir en realidad los sueños de Nelson Mandela, a quien la organización mundial le rindió tributo en el centenario de su nacimiento.

“Para lograr un mundo sin conflictos urge erradicar de raíz las causas que los generan”, aseguró el mandatario al intervenir en la Cumbre de Paz dedicada a recordar al líder sudafricano.

Añadió que no puede haber paz sin desarrollo ni desarrollo sin paz, y que el mundo necesita actos y no palabras, solidaridad y no saqueo.

Tras recordar “la contribución de Cuba a la independencia de África”, Díaz-Canel dijo que pretende que no se le rinda tributo solo al Mandela presidente y premio Nobel de la Paz, sino también al rebelde y al político que cambió la historia.

El mandatario cubano aseguró que alarman los recientes anuncios sobre mayores gastos militares que dispararán la carrera armamentista, e insistió en que solo eliminando la pobreza y las desigualdades podrá lograrse un mundo de paz.

“Trabajemos por honrar de verdad al inolvidable Mandela”, enfatizó.

El presidente cubano volverá a hablar ante la Asamblea General de la ONU, en su sesión habitual, el próximo miércoles, y a su llegada a Nueva York adelantó que en sus palabras condenará el bloqueo de Estados Unidos contra la isla, “el más largo en la historia de la humanidad”, afirmó.