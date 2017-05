Policía británica realiza detonación controlada en Manchester

MANCHESTER.- La policía de la ciudad británica de Manchester dijo que llevó a cabo una detonación controlada de un explosivo en el distrito de Fallowfield, al sur de la ciudad, como parte de su investigación por el ataque suicida que dejó al menos 22 muertos.



"La policía ha emitido órdenes de arresto, una en Whalley Range y otra en Fallowfield, donde tuvo lugar una detonación controlada, como parte de su investigación sobre el espantoso ataque de anoche en Manchester Arena", dijo la fuerza de seguridad local en un comunicado.



Más temprano detuvo a un hombre de 23 años presuntamente relacionado con el atentado.



"Respecto a la investigación en curso del horrible atentado en el pabellón Manchester Arena, podemos confirmar la detención de un hombre de 23 años" en el sur de la ciudad, informó la policía en un comunicado.



La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el autor del "cruel" atentado, cuya identidad las autoridades creen conocer, buscó provocar el máximo número de muertos.







"Sabemos que un solo terrorista hizo estallar un artefacto casero cerca de una de las salidas del recinto, eligiendo deliberadamente el momento y el lugar para causar la mayor matanza", dijo May enfrente de Downing Street, aclarando que la policía creía conocer la identidad del autor del atentado en el Manchester Arena al final de un concierto de la estrella juvenil Ariana Grande.



"La policía y las fuerzas de seguridad creen conocer la identidad del perpetrador, pero en este punto de las investigaciones no pueden confirmar su nombre", precisó.



Las fuerzas de seguridad "creen que el atentado fue cometido por un solo hombre, pero necesitan saber si actuaba solo o era parte de un grupo", añadió la primera ministra, que acababa de presidir una reunión urgente de su gabinete se seguridad.



May se desplazará a la ciudad del noroeste de Inglaterra este mismo martes, para ver de primera mano los efectos de "uno de los peores actos terroristas de la historia de este país", afirmó.



El autor actuó "deliberadamente contra niños y jóvenes que deberían haber estado disfrutando de una de las mejores noches de sus vidas".



May confirmó el balance de 22 muertos y 59 heridos, aclarando que muchos de ellos "están siendo tratados de heridas que amenazan sus vidas".



Con información de AFP y Reuters