Despedir a Comey fue un gran alivio: Trump

Donald Trump le dijo a funcionarios rusos en la Casa Blanca que despedir al director del FBI James Comey sacó "una gran presión" que el presidente enfrentaba por la investigación de los vínculos de Rusia con la elección presidencial en Estados Unidos, reportó este viernes el diario New York Times, que citó una minuta de la reunión.



"Acabo de despedir al jefe del FBI. Estaba loco, un lunático", dijo Trump, según el Times, que citó un documento que le leyó un funcionario. "Me enfrenté a una gran presión por lo de Rusia y se ha quitado".



El Times dijo que el documento se basa en notas que se tomaron en el Salón Oval de la Casa Blanca. Reuters no pudo confirmar inmediatamente la veracidad de la publicación.



FUNCIONARIO DE LA CASA BLANCA ES "PERSONA DE INTERÉS" EN INVESTIGACIÓN



Un funcionario de la Casa Blanca es una "persona de interés" en la investigación que están realizando las autoridades sobre los posibles lazos entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, dijo el diario The Washington Post este viernes, citando a personas conocedoras del asunto.



El Post afirmó que sus fuentes declinaron identificar al funcionario, que fue descrito como un importante asesor de la Casa Blanca cercano a Trump.