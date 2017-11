Desnutrición mundial amenaza con descarrilar el desarrollo humano

La malnutrición, en todas sus formas, es una crisis de largo alcance que amenaza con descarrilar el desarrollo humano, y casi todos los países del mundo se enfrentan ahora a un grave desafío derivado de la desnutrición, la obesidad o ambos.



Éstos son los hallazgos del Informe Global de Nutrición 2017, una publicación anual producida independientemente sobre el estado de la nutrición mundial.



Investigadores detrás del informe, que analizó 140 países, dijeron que los problemas están "frenando el desarrollo humano en general" y pidieron un cambio crítico en la respuesta a esta amenaza mundial para la salud.



El informe encontró que, si bien las tasas de malnutrición están disminuyendo a nivel mundial, su tasa de disminución no es lo suficientemente rápida como para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados para poner fin a todas las formas de malnutrición para 2030.



La gran mayoría (88 por ciento) de los 140 países presentados en el informe de este año enfrenta una grave carga de dos o tres de las formas clave de desnutrición: retraso en el crecimiento infantil, anemia en mujeres en edad reproductiva y sobrepeso en mujeres adultas.



Los datos sobre la obesidad confunden cualquier estereotipo persistente de las enfermedades relacionadas con la dieta como un problema del "mundo rico".



Actualmente, hay menos de uno por ciento de posibilidades de alcanzar el objetivo mundial de detener el aumento de la obesidad y la diabetes para 2025.



Las tasas de desnutrición infantil han disminuido ligeramente. Ha habido avances en países como Perú, Vietnam, Brasil y Nepal.



Pero los 155 millones de niños menores de cinco años todavía sufren retraso en el crecimiento debido a la falta de nutrientes, con impactos potencialmente permanentes en su desarrollo físico y cognitivo.



"Históricamente, la anemia materna y la desnutrición infantil se han visto como problemas separados de la obesidad y las enfermedades no transmisibles", dijo Jessica Fanzo, profesora de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos y codirectora del Informe Global de Nutrición.



"La realidad es que están íntimamente conectados y son impulsados por las desigualdades en todo el mundo. Es por eso que los gobiernos necesitan abordarlos de manera integral, no como problemas distintos".



La financiación de los donantes para la nutrición aumentó solo un dos por ciento a 867 millones de dólares en 2015, según el informe. Los fondos deben ser "turboalimentados" y pidió triplicar la inversión global en nutrición a 70 mil millones de dólares en 10 años.



Lo que cada vez más se enlaza es que los desafíos de la desnutrición materna e infantil, por un lado, y el sobrepeso y la obesidad, por el otro, están íntimamente relacionados. Todos tienen una dieta pobre en su raíz.



La mala nutrición de una madre antes y durante el embarazo, por ejemplo, puede aumentar el riesgo de anemia materna, parto prematuro y bajo peso al nacer.



Los bebés que nacen con bajo peso al nacer pueden tener un mayor riesgo de tener sobrepeso y sufrir enfermedades metabólicas como la diabetes más adelante en la vida.



El informe presenta una imagen preocupante de los desafíos planteados para los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, pero también señala un camino a seguir, que coloca la nutrición en el centro de los esfuerzos mundiales para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



