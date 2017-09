Desaparición de artesano argentino impulsa el regreso de Cristina Fernández

La misteriosa desaparición de un manifestante en un lugar desolado de la Patagonia argentina durante un choque con la policía preocupa al país y proporciona a Cristina Fernández de Kirchner un impulso muy necesario para su campaña.



Santiago Maldonado, un artesano de 28 años, desapareció el 1 de agosto durante una protesta de la comunidad indígena mapuche en relación con tierras pertenecientes al empresario italiano Luciano Benetton en la provincial de Chubut.



Su desaparición a plena luz del día ha impactado a muchos argentinos y ha generado un consiguiente furor en los medios luego de que testigos dijeran que habían visto que la policía de frontera, la gendarmería, se llevaba a Maldonado.



Para la expresidenta Cristina Fernández, la controversia llega en el mejor momento. Deja en evidencia el talón de Aquiles del presidente Mauricio Macri: su aparente incapacidad para relacionarse con la gente común, mientras la ex presidenta trata de reanimar su carrera política.



Si bien Fernández se encamina a obtener un escaño en el Congreso en las elecciones del mes próximo, tuvo menos votos que lo esperado en una elección primaria en agosto y su campaña amenazaba con perder fuerza.



El caso de Maldonado “se inscribe en una imagen de Macri que promociona Cristina Fernández de Kirchner, la de un miembro de la elite oligárquica al que no le preocupa la gente como Santiago Maldonado y que hasta tal vez aprueba la forma en que la policía “manejó” el problema”, dijo Mark P. Jones, un profesor de Ciencias Políticas del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston.



Mientras que Macri no hizo declaraciones sobre el caso durante casi un mes, Fernández se sumaba a las protestas y exigía una y otra vez por Twitter la aparición con vida de Maldonado.

1 'RECIBEN ÓRDENES'



“Los gendarmes que tenemos ahora son los mismos que teníamos en 2015”, dijo Fernández en un acto político el 30 de agosto al responsabilizar al presidente Macri de la suerte de Maldonado. “¿Qué ha cambiado? Cambió el gobierno y la persona que les da órdenes. Los militares reciben órdenes, las fuerzas de seguridad reciben órdenes”.



En un primer momento, el gobierno descartó toda conducta inapropiada por parte de la policía.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugirió que Maldonado podría haber resultado herido en un ataque a la guardia de la propiedad de Benetton o que se lo había trasladado al otro lado de la frontera, a Chile.



Afiches con la imagen de Maldonado en los que se pide información pueden verse ahora en todo Buenos Aires, hasta en la Casa de Gobierno.



Una protesta realizada la semana pasada frente a la Casa Rosada, como se conoce a la sede del gobierno, terminó con violencia y dejó un saldo de 31 personas detenidas.



El gobierno ha empezado a intensificar su respuesta. El presidente Macri prometió la semana pasada redoblar los esfuerzos por localizar a Maldonado. Envió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a la Patagonia a reunirse con el juez que investiga el caso, mientras que el gobierno elevó a 2 millones de pesos (116 mil dólares) la recompensa por información sobre Maldonado.