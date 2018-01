Demócratas dicen no hay solución para 'dreamers' tras reunión en Congreso

WASHINGTON.- Dos legisladores demócratas dijeron que el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, John Kelly, no ofreció ninguna solución legislativa para proteger a los dreamers en una reunión que tuvieron este miércoles con el Caucus Hispano del Congreso.



El senador demócrata Bob Menendez dijo que la Casa Blanca está realizando demandas inaceptables en medidas de inmigración vinculadas a las protecciones para las personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.



Por su parte, Luis Gutierrez, congresista demócrata, declaró que la reunión del caucus con Kelly fue positiva pero que éste no ofreció ninguna solución al estancamiento en las conversaciones sobre el tema.



La semana pasada, senadores demócratas y republicanos presentaron al presidente Trump un acuerdo bipartidista sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).



El DACA fue promulgado durante el gobierno del presidente Barack Obama y suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que residan en el país sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares.



Sin embargo, el acuerdo fue rechazado por Trump pues, dijo, no financia el muro que anunció que construirá a lo largo de la frontera con México, y lo calificó de "un paso hacia atrás".



El término dreamers es usado para señalar a inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños.