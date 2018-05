Demandan al segundo banco más importante de EU por negar trabajo a 'dreamer'

El brasileño Daniel Marques esperaba poder convertir su permiso de trabajo otorgado a inmigrantes conocidos como 'dreamers' en un puesto en Bank of America, el principal banco de Estados Unidos. En lugar de eso, presentó una demanda contra la empresa por discriminación.

Marques afirma que su solicitud para trabajar en el departamento de administración de patrimonios del banco fue denegada luego de que le dijera a un vicepresidente que lo entrevistó en 2016 que necesitaría renovar su autorización de trabajo bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).

La demanda fue presentada el jueves como una demanda colectiva por el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF, por su sigla en inglés), que señaló que busca representar a otros inmigrantes a nivel nacional con permisos de trabajo renovables a quienes ha rechazado el segundo banco más grande de Estados Unidos. Marques tiene una queja similar contra Allied Wealth Partners, que también lo rechazó mientras buscaba un trabajo en la primavera de 2016. MALDEF demandó por separado a Procter & Gamble en nombre de otro 'dreamer'.

La negativa de una empresa a contratar a un candidato porque sus documentos de autorización de trabajo expirarán más adelante "puede constituir una discriminación ilegal", según el Departamento de Seguridad Nacional. La orientación del Departamento de Justicia para los empleadores dice: "No puede negarse a contratar a un individuo únicamente porque el documento de autorización de empleo de ese individuo expirará en el futuro".

Bill Halldin, portavoz del banco, no hizo comentarios inmediatos sobre la demanda.

La serie de demandas se produce en medio de un debate nacional sobre la inmigración que ha rondado durante meses –en el Congreso, tribunales y medios de comunicación– sobre la decisión del presidente Donald Trump de rescindir el programa DACA, iniciado por la administración Obama para proteger a los niños de inmigrantes indocumentados de ser deportados. Las empresas de una amplia gama de industrias, incluida la tecnología, finanzas y comercio minorista, han advertido a Trump que la finalización del programa tendría consecuencias económicas y sociales.

Esta semana, Texas y otros seis estados liderados por republicanos demandaron al Gobierno federal para que elimine DACA; en tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, culpó al programa por emitir permisos de trabajo a "casi un millón de extranjeros presentes ilegalmente sin la aprobación del Congreso".

Marques dijo que cuando buscó el puesto en Bank of America, el vicepresidente con el que se reunió elogió sus calificaciones, entre ellas su promedio de calificaciones de 3.4 en Kean University en Nueva Jersey, donde estudió finanzas. Más tarde, el banco le dijo que solo consideraría candidatos elegibles para trabajar en EU "sin limitaciones", según la demanda. Los abogados de MALDEF dicen que no sabían cuántos otros postulantes a puestos de trabajo del Bank of America tuvieron la misma experiencia que Marques.

Pero dijeron que la elegibilidad para la demanda se extiende a más de 800 mil beneficiarios de DACA en todo el país, así como a titulares de visas de estudiante, solicitantes de asilo y sobrevivientes de la trata de personas que han recibido permisos de trabajo temporales.

El presidente y consejero general de MALDEF, Tom Saenz, comparó la decisión de un empleador de no contratar a alguien cuyo permiso de trabajo expirará a futuro con nociones estereotipadas del pasado sobre las mujeres en el lugar de trabajo.

"Se podría imaginar una compañía que toma una posición similar sobre las mujeres hace 25 años: ’Simplemente no sabemos si todavía estará en la fuerza de trabajo; ella podría quedar embarazada, podría casarse. Necesitamos estabilidad a largo plazo", dijo Saenz. "Eso es discriminación".

Los principales rivales de Bank of America no tienen políticas específicas de empleo para los titulares de permisos de DACA, pero Goldman Sachs Group Inc. y JP Morgan Chase & Co. dijeron que respaldan un camino legal hacia la ciudadanía. Wells Fargo & Co., que ha sido demandado por supuestamente discriminar a "dreamers" que solicitaron préstamos, dijo en un comunicado que "la protección de los inmigrantes de DACA es relevante para los miembros de nuestro equipo y para las comunidades a las que atendemos".