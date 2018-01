Delegaciones de Venezuela retoman el diálogo en Dominicana

SANTO DOMINGO.- Delegados del Gobierno y de la oposición de Venezuela retoman este viernes el diálogo en República Dominicana con la participación de cancilleres de varios países en busca de un acuerdo para solucionar la crisis de esa nación sudamericana.



El presidente dominicano Danilo Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han fungido como mediadores, arribaron la mañana de este viernes a la sede de la cancillería en Santo Domingo para esperar la llegada de ambas comisiones.



Los delegados de la oposición y del Gobierno sostuvieron la víspera una reunión técnica en la Cancillería para revisar los seis puntos de la agenda de negociación.



“Insistimos en el diálogo, estamos aquí con la mejor de la expectativa, abiertos de corazón”, aseguró a la prensa el ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación del gobierno.



Lamentó los recientes llamados de grupos opositores de realizar protestas callejeras en caso de que las negociaciones no concluyan con un acuerdo.



El diálogo entre ambas partes comenzó en septiembre en Santo Domingo y en diciembre se celebraron las dos primeras rondas de negociación con la participación como observadores de los cancilleres de seis países.



La opositora Mesa de la Unidad Democrática, una alianza de dos decenas de partidos, exige garantías electorales, la apertura de un canal humanitario para el envío de alimentos y medicinas y la liberación de los dirigentes políticos presos. El Gobierno liberó durante el último mes a 53 personas a quienes la oposición consideraba presos políticos.



Por su parte, la administración de Maduro pide el cese de una supuesta guerra económica, el reconocimiento por parte de la oposición de la Asamblea Constituyente y el rechazo a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.



Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente y quien participa de la delegación del gobierno, criticó en su cuenta en Twitter al canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien asiste como observador.



“En las postrimerías de su cargo como canciller opta por la triste puerta trasera y sirve a bajos intereses estadounidenses”, escribió la funcionaria luego de que el diplomático usara la víspera su cuenta en la misma red social para decir que “si no hay resultados concretos y creíbles ya, entonces no tendrá ningún sentido seguir adelante”.