Decreto migratorio de Trump reduce número de visas a países afectados

WASHINGTON.- Estados Unidos emitió en abril aproximadamente un 50 por ciento menos visas para visitantes a ciudadanos de los países incluidos en la prohibición de viajes temporal del presidente Donald Trump respecto al promedio mensual del año pasado, según un análisis de Reuters a datos preliminares del Gobierno divulgados el jueves.



La cifra total de visas para no inmigrantes que Estados Unidos emitió a personas de todo el mundo bajó aproximadamente un 15 por ciento en abril respecto del promedio mensual del 2016.



Los datos de abril muestran que se ha extendido la tendencia identificada en los datos de marzo, divulgados el mes pasado por el Departamento de Estado.



Esas cifras mostraron que los ciudadanos de siete países de población mayormente musulmana incluidos en la prohibición -Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- recibieron cerca de un 40 por ciento menos visas para visitantes en marzo que el promedio mensual del año pasado.



Las prohibiciones de viajes de Trump han sido bloqueadas por tribunales.



Ciudadanos de los siete países recibieron unas 2.800 visas para no inmigrantes en abril del 2017, lo que se compara con el promedio mensual de 5.700 visas durante el año fiscal del 2016 y el promedio mensual de más de 6.000 de 2015 y 2014. Datos de años previos sólo están disponibles en cifras totales por año fiscal y no detalladas mes a mes. (http://tmsnrt.rs/2p8EFbm)



El Departamento de Estado divulgó los datos para cumplir con un decreto de Trump pidiendo que se entreguen detalles mensuales de la cantidad de visas emitidas en todo el mundo.



La agencia no entregó cifras sobre la cantidad de solicitudes de visas, por lo que no está claro si la disminución se debe a una mayor tasa de rechazo o a otros factores, como una menor cantidad de solicitudes o menores tiempos de tramitación.