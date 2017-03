Cortes estatales de EU no pueden ser 'carnada' para indocumentados: jueza

La presidenta de la Corte Suprema de California pidió este jueves al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que evite que los oficiales de la agencia de inmigración arresten a indocumentados dentro de los tribunales estatales.



La jueza Tani Cantil-Sakauye dijo que estaba profundamente preocupada por reportes recientes de que agentes federales estaban "acosando a inmigrantes indocumentados en nuestros tribunales para realizar arrestos", en una carta dirigida al Fiscal General, Jeff Sessions, y al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.



"Las cortes no deberían ser utilizadas como carnada en la necesaria aplicación de la ley de inmigración de nuestro país", escribió

Cantil-Sakauye.



Trump ha prometido que aumentará las deportaciones y ha ampliado la cantidad de inmigrantes indocumentados considerados como prioridad para su detención y expulsión.



"Nosotros revisaremos la carta y no tenemos más comentarios por el momento", dijo Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un correo electrónico.



Grupos de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes dicen que los agentes federales han entrado a los tribunales con mayor frecuencia este año en estados como California, Massachusetts, Maryland y Texas, comentó la abogada Melissa Keaney del National Immigration Law Center.



"Definitivamente es un tema en el que estamos viendo un tremendo aumento bajo el nuevo gobierno", dijo Keaney por

teléfono el jueves.



Reuters no pudo confirmar independientemente si ha habido un incremento de los arrestos en los tribunales.