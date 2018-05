Cuestionan credibilidad de secretaria de prensa de la Casa Blanca

WASHINGTON.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, enfrenta andanadas de preguntas sobre si engañó adrede al pueblo estadounidense tras la escandalosa revelación sobre el dinero que pagó el abogado del presidente Donald Trump para hacer callar a una actriz porno que dice haber tenido una fugaz relación sexual con él.

La revelación la hizo por televisión el abogado Rudy Giuliani, recientemente incorporado al equipo legal del presidente.

"Nuevamente, les di la mejor información que tenía", reiteró Sanders varias veces el jueves ante preguntas de por qué la Casa Blanca no reveló que Trump había reembolsado a su abogado personal Michael Cohen los 130 mil dólares que pagó a Stormy Daniels para cerrarle la boca.

"¿Nos mentiste en ese momento? ¿O desconocías el hecho?", preguntó un reportero.

Fue una situación incómoda para Sanders, cuya misión es hablar en nombre del presidente. También puso de manifiesto las dificultades que tiene la oficina de comunicaciones presidencial con un mandatario tan imprevisible e informal como Trump.

"Siendo un presidente muy activo con tantas cosas que suceden, ¡no es posible que mis voceros ocupen el estrado con precisión perfecta!", tuiteó Trump el año pasado.

Sanders reconoció el jueves que Giuliani no le había advertido que revelaría que Trump le había reembolsado a Cohen. Dijo que se enteró del reembolso cuando Giuliani lo reveló el miércoles por la noche.

"No soy miembro del equipo legal y no participo de esas discusiones", dijo al preguntársele si la habían tomado por sorpresa.

Fue una misión adrede, según Giuliani.

"No había manera de que no tomara por sorpresa (al personal de la Casa Blanca)", dijo Giuliani por CNN el jueves. "Mi cliente es el presidente. Yo no hablo con ellos".

Sanders tuvo que defender su propia credibilidad y respondió a la caracterización de un periodista de que se sintió anonadada ante la revelación de Giuliani.

"Con el debido respeto, tú no sabes lo que siento y lo que no siento", respondió.