Cubanos en alerta ante amenaza de 'Irma'

Aunque el huracán Irma aún está distante de Cuba, la Defensa Civil ya se activó y declaró la fase informativa para once de las catorce provincias del país, teniendo en cuenta la potencia y estimada trayectoria de ese fenómeno, con la máxima categoría, cinco, en la escala Saffir-Simpson.



Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Villa Clara y Matanzas deben cumplir con lo establecido en esta fase y mantenerse al tanto de las notas del Instituto de Meteorología, precisó la Defensa Civil en su primer parte de este martes.



De acuerdo con las últimas informaciones, Irma continúa intensificándose y mantendrá rumbo oeste, a razón de 22 kilómetros por hora, con vientos máximos de 280 kilómetros por hora.



Según los modelos que pronostican la trayectoria, para los últimos días de esta semana, este poderoso huracán podría ir paralelo a la costa norte cubana, hasta inclinarse más hacia el norte, rumbo a la Florida, en un punto del occidente cubano.



El último huracán en golpear Cuba fue Matthew, en octubre del pasado año, aunque solo tocó tierra en el extremo más oriental del país. Allí, en varios municipios de la provincia de Guantánamo, ocasionó importantes daños materiales aunque no pérdidas de vidas humanas.



Los pronósticos no descartan que Irma pueda afectar a varias provincias cubanas, incluida la capital, con más de dos millones de habitantes. Hace 73 años que La Habana no es golpeada directamente por un huracán.