Creyó que el Grinch robaría la Navidad y llamó al 911

Policías de Mississippi respondieron al llamado de un niño de cinco años de edad, quien marcó al 911 para informar que el Grinch estaba tratando de robar la Navidad.



El menor, TyLon Pittman, había estado viendo videos en línea cuando se alarmó por el Grinch.



El pequeño le dijo a su madre, Teresa Pittman, que había marcado al número de emergencias, pero esta no le creyó hasta que un oficial llamó a la puerta.



La agente de la policía, Lauren Develle, acudió a la casa de los Pittman para atender el llamado y para asegurarle al menor que la criatura verde no tomaría los regalos de nadie.



La agente dice que ella creció amando al personaje creado por el autor infantil Dr. Seuss.



El medio The Clarion Ledger informó que esto ocurrió el sábado 16 de diciembre en el barrio de Jackson Byram.



Sin embargo, la historia no terminó ahí. El lunes 18 de diciembre, el Grinch fue capturado y escoltado a una celda por la oficial Lauren Develle y TyLon, quien fue nombrado oficial honorario y vestía una gorra de béisbol del Departamento de Policía de Byram.



De acuerdo con Develle, el Grinch podría ser acusado de crímenes, incluido el intento de robo de Navidad.



"Le pregunté (a TyLon) que qué haría él si veía al Grinch, y dijo que nos llamaría y nos obligaría a llevarlo a la cárcel. Así que terminé mirando alrededor y lo encontré", dijo Develle.



Con su atuendo de Santa, el Grinch fue encerrado en la celda del departamento de policía.



"Has salvado la Navidad para la gente de Byram. Tu valentía es inigualable. Has salvado el día", le dijo el Grinch al pequeño.



El jefe de policía de Byram, Luke Thompson, le dio a TyLon un muñeco Grinch para que siempre recordara la ocasión.



TeResa Pittman, la madre de TyLon y su hermano TeDera Graves dijeron que esta Navidad será algo que siempre valorarán.



Con información de AP, The Clarion Ledger y Daily Mail