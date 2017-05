Corte Suprema de EU salva de deportación a mexicano

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de deportación para un inmigrante mexicano acusado de tener relaciones sexuales consensuales con su novia menor de edad.



Por unanimidad, los magistrados fallaron que si bien Juan Esquivel Quintana cometió un delito bajo la ley de California, no violó las leyes federales de inmigración. La sentencia le permite permanecer en Estados Unidos.



El fallo coincide con una escalada del gobierno del presidente Donald Trump en la aplicación de las leyes de inmigración, en particular las que deportan a quienes cometen delitos. Los arrestos por cuestiones de inmigración han aumentado 38 por ciento en lo que va del año comparado con el mismo período de 2016.



En California, es ilegal tener relaciones sexuales con alguien menor de 18 años si la diferencia de edad es mayor de tres años. Esquivel tuvo relaciones íntimas con su novia, que en ese entonces tenía 16 años, cuando él tenía 21.



El acusado argumentó que su conducta era legal bajo leyes federales, y bajo las leyes de otros 43 estados que son menos estrictas.



El gobierno dijo que los tribunales deberían ceder la decisión a funcionarios de inmigración cuando las leyes son imprecisas.



El fallo de la corte, escrito por el juez Clarence Thomas, dice que la definición federal genérica del abuso de menor requiere que la víctima sea menor de 16 años. Puesto que la conducta de Esquivel no constituyó abuso bajo las leyes federales, su condena no era por un delito agravado y por lo tanto no podía ser deportado.



Esquivel, quien llegó a Estados Unidos con su familia cuanto tenía 12 años, tiene la residencia permanente. Pasó 90 días en la cárcel al no disputar el cargo de relaciones sexuales con una menor.



Luego se radicó en Michigan, donde las autoridades federales iniciaron los trámites de deportación.



Su caso pasó por una corte de inmigración y un tribunal de apelaciones, los cuales fallaron a favor de la deportación, hasta llegar a la Corte Suprema.