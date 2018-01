Corte Española revisa detención de ex vicepresidente catalán

MADRID.- El ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, juró respetar las leyes españolas al pedir la libertad bajo fianza tras ser encarcelado durante el movimiento reciente por la independencia regional.



Al concluir la audiencia, Junqueras dijo al panel de tres jueces en Madrid que no tomará medidas unilaterales sobre el problema catalán si lo dejan en libertad.



"Él lo que ha dicho es que le dejen estar en libertad, que le dejen representar a la gente que le ha votado, que le dejen estar con su familia, que le dejen manejar esta situación que ahora requiere de cintura política, que es la vía del diálogo, la vía bilateral y negociada", dijo su abogado, Andreu Van den Eynde. "Yo creo que el tribunal va a ser sensible a su situación", agregó.



Se prevé que los tres jueces del Tribunal Supremo anunciarán su fallo posiblemente el viernes. La libertad le facilitaría a Junqueras asumir la banca en el Parlamento catalán que ganó en la elección del 21 de diciembre y posiblemente ser designado presidente del gobierno regional.



Junqueras fue encarcelado a principios de noviembre por las autoridades en Madrid por su papel en el movimiento independentista. El político está a la espera de ser acusado formalmente por posible rebelión, sedición y malversación en la reciente campaña independentista de la región del noreste de España, delitos que se castigan con hasta 30 años de prisión.

Tanto el fiscal como los abogados representantes del partido español de derechas Vox dijeron que el tribunal debe ratificar su prisión ante el riesgo de comisión de nuevos delitos.



El abogado y secretario general de Vox, Javier Ortega, dijo que los separatistas habían realizado un "golpe de Estado".



"Son pruebas contundentes que esperamos en su momento sean suficientes para mantener una condena de todos y cada uno que formaban parte", añadió.



Junqueras, dirigente del partido Esquerra Republicana Catalana, ya presentó dos recursos, pero ambos fueron rechazados.



Cataluña, con una población de 7,5 millones, genera la quinta parte de la economía española. Una serie de encuestas han revelado que la mayoría de los catalanes reclaman el derecho de decidir el futuro de la región en un referéndum legal vinculante, pero que están divididos por mitades en cuanto a la separación de España.



La situación alcanzó un pico el 1 de octubre, cuando el entonces gobierno catalán realizó un referéndum por la independencia que fue declarado anticonstitucional. Los partidarios de la independencia se declararon ganadores a pesar de que los partidos unionistas boicotearon la votación.



En respuesta a la declaración posterior de independencia, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy convocó a elecciones regionales anticipadas.



Los partidos independentistas, entre ellos una lista liderada por el cesado presidente Carles Puigdemont y el partido republicano de izquierdas de Junqueras, sacaron el mayor número de escaños en las elecciones anticipadas celebradas el mes pasado.



Pero resta por verse si podrán formar gobierno cuando algunos de sus legisladores electos y sus aspirantes a la presidencia están en el exterior o en la cárcel.



El nuevo Parlamento catalán se reúne el 17 de enero y se prevé que hacia fines de mes se realizará el primer intento de formar gobierno.



Los secesionistas esperan que Puigdemont resulte elegido, pero éste puede ser encarcelado si regresa a España desde Bruselas, adonde huyó con otros cuatro miembros de su gobierno.



Junqueras podría ser un candidato alternativo de los separatistas, pero tendría que estar presente para la votación de investidura en el Parlamento y necesitaría los votos de los que se encuentran en el exilio o la cárcel.



El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha dicho que si la corte no lo libera, tratará de obtener su traslado a una cárcel en Cataluña, desde la cual tendría mejores posibilidades de asistir al Parlamento como legislador o presidente.