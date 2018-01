Tribunal Supremo niega libertad bajo fianza al ex vicepresidente catalán

MADRID.- El Tribunal Supremo español rechazó dejar en libertad bajo fianza al ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, lo que complica su participación en política tras ser elegido en las elecciones regionales de diciembre, según el dictamen judicial.



Acusado de sedición, rebelión y malversación, Junqueras solicitó la víspera abandonar la cárcel de Estremera (Madrid), donde se encuentra desde hace dos meses por participar en el proceso que llevó a una declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre.



Su comportamiento pasado alzándose contra "el Estado español, la Constitución y el Estatuto de autonomía" constituye "un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho", según la resolución judicial, que respalda la idea de la Fiscalía de que existe riesgo de reiteración delictiva.



La salida de prisión habría dejado al líder del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) mejor posicionado para una investidura que el expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas para eludir la Justicia y que ha exigido garantías para volver a España.



Tras revalidarse la mayoría absoluta independentista en las elecciones regionales de diciembre, Puigdemont busca ser restituido como presidente del gobierno regional, algo difícil puesto que, si regresa, sería detenido para responder por los mismos delitos de los que se acusa a Junqueras.



El líder de ERC había solicitado la libertad para garantizar su participación en política, pero el tribunal alega que ese derecho no hace desaparecer la obligación de asumir las consecuencias de la comisión de un delito muy grave.



La decisión por unanimidad de tres magistrados del alto tribunal se produce después de que Junqueras se haya alejado de la vía unilateral y de que el jueves se mostrara ante la corte como "un hombre de paz" que se plegaría al diálogo en su búsqueda de una Cataluña independiente.



A través de su cuenta en Twitter, Puigdemont aseguró que "Nosotros hemos apostado siempre por la vía pacífica y el diálogo. Las urnas han hablado tres veces de forma inequívoca. (...) Ya no son presos políticos, son rehenes".