Corte de EU permite que parte de restricciones a viajes entre en vigencia

WASHINGTON.- Una corte de apelaciones permitió que entre en vigencia una parte de la última prohibición migratoria del presidente Donald Trump, con un dictamen en el que sostuvo que el Gobierno puede prohibir la entrada de personas de seis países de mayoría musulmana si no tienen lazos con Estados Unidos.



El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, que tiene su sede en San Francisco, accedió parcialmente a una solicitud del Gobierno de Trump para bloquear una decisión de un tribunal inferior que había suspendido la prohibición.



La decisión provisoria significa que la prohibición se aplicará a personas de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad que no tengan conexiones con Estados Unidos. Los vínculos se definen como relaciones familiares y relaciones "formales, documentadas" con entidades de Estados Unidos, como agencias de reasentamiento y universidades.



La decisión no afecta a personas de los otros dos países mencionados en la prohibición de Trump: Venezuela y Corea del Norte.



La más reciente prohibición de Trump, que se anunció el 24 de septiembre, es la tercera versión de una política que apunta a varios países de mayoría musulmana y que ha sido limitada por otros tribunales.