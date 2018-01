Corea del Sur dispuesta a cumbre con norcoreano Kim

SEÚL,.- Ha pasado más de una década desde que los gobernantes de ambas Coreas realizaron una reunión cumbre. ¿Podría suceder ahora?



El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo a la prensa que está dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte si con ello mejoran las relaciones entre los dos países y se avanza en una solución al enfrentamiento global en torno a la fabricación de armas nucleares por el Norte.



No es una posición nueva de Moon, quien asumió en mayo, pero adquirió nueva relevancia después que funcionarios de alto nivel de los dos países acordaron en la víspera que el Norte enviará una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno a realizarse en febrero en Pyeongchang, Corea del Sur.



El encuentro de los jefes de gobierno no parece una probabilidad inmediata. Kim Jong-un no se ha reunido con un líder extranjero desde que sucedió a su padre en 2011, y ambos gobiernos se han vuelto más intransigentes desde las cumbres de 2000 y 2007, cuando los presidentes surcoreanos aplicaban una “Política Soleada” de tratar de ganarse al Norte con ayuda.



Moon es un hombre de centro, partidario de buscar una solución diplomática al problema nuclear, cuya elección puso fin a nueve años de régimen de derecha intransigente. Fue jefe de despacho del entonces presidente Roh Moo-hyun, que se reunió con el padre de Kim en 2007.



Koh Yu-hwan, experto en asuntos norcoreanos en la Universidad Dongguk en Seúl, dijo que podría haber una reunión durante el quinquenio de Moon.



“Kim jamás se ha reunido con un líder extranjero, sería importante para él que su primera cumbre fuera una reunión de coreanos”, dijo Koh.



Durante una conferencia de prensa en Seúl, Moon dijo, “estoy abierto a cualquier reunión, incluso una cumbre”, y que después del encuentro del martes impulsaría nuevas conversaciones y mayor cooperación.



“Para que haya una cumbre, es necesario acordar ciertas condiciones”, dijo. “Creo que se debe garantizar cierto nivel de éxito”. No dijo cuáles serían esas condiciones.



Moon dijo que la participación norcoreana en las Olimpíadas era “muy deseable”, pero que las relaciones bilaterales no pueden mejorar sin avances en el aspecto nuclear. Advirtió que el Norte sufrirá mayores sanciones y presiones internacionales si continúa con sus provocaciones, y añadió que “la desnuclearización de la península coreana es el camino a la paz y nuestro objetivo”.