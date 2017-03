Corea del Norte no tiene nada que temer de Estados Unidos: Tillerson

El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha dicho que Corea del Norte no tiene nada que temer de Estados Unidos o de sus aliados en la región, y ha abogado por un nuevo enfoque en los esfuerzos por desmantelar el programa nuclear del país asiático.



En su primer viaje a Asia desde su nombramiento hace seis semanas, Tillerson dijo que 20 años de esfuerzos diplomáticos no han logrado frenar los intentos de Corea del Norte de obtener armas nucleares.



En una rueda de prensa conjunta en Tokio con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Fumio Kishida, Tillerson abogó por una alianza fuerte entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur para contrarrestar el régimen de Kim Jong-un.



"Corea del Norte y su gente no deben temer a Estados Unidos, o a sus vecinos de la región que buscan vivir en paz con Corea del Norte", dijo Tillerson a los medios.



"Con esto presente, Estados Unidos hace un llamamiento a Corea del Norte para que abandone sus programas de misiles nucleares y balísticos y se abstenga de hacer nuevas provocaciones".



Tillerson tiene previsto visitar Corea del Sur el viernes antes de dirigirse a China.