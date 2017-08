Corea del Norte muestra imágenes de un proyecto de misil más potente

SEÚL.- Con una serie de fotografías que mostraba de forma indirecta un nuevo diseño de proyectil, Corea del Norte envió el mensaje de que está trabajando en el misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) más potente que jamás haya probado, dijeron expertos.



Si llega a desarrollarse, un ICBM así podría ser capaz de alcanzar cualquier parte del territorio continental de Estados Unidos, incluso Washington y Nueva York, señalaron.



Los medios estatales norcoreanos publicaron fotografías que mostraban al líder del país, Kim Jong-un, junto a una diagrama de un cohete de tres fases bautizado como Hwasong-13.

1

Expertos en misiles, que suelen examinar en detalle estas imágenes en busca de pistas sobre los programas armamentísticos de Pyongyang, indicaron que no hay indicaciones de que el cohete haya sido desarrollado por completo. En cualquier caso, no ha sido probado y es imposible calcular el posible alcance, agregaron.



No obstante, un cohete de tres fases sería más potente que el ICBM de dos fases Hwasong-14 que se probó en dos ocasiones en julio, comentaron. Funcionarios surcoreanos y estadounidenses y expertos indicaron que es probable que el Hwasong-14 tenga un alcance de unos 10 mil kilómetros y pueda llegar a varias partes de Estados Unidos, pero no a la Costa Este.



"El Hwasong-13 podría ser un ICBM con un alcance de 12 mil kilómetros, que podría alcanzar a todo el territorio continental de Estados Unidos", dijo Kim Dong-yub, un experto militar del Instituto de Estudios para Extremo Oriente de la Universidad de Kyungnam en Seúl.



1

Una distancia superior a los 11 mil kilómetros colocaría a Washington y Nueva York dentro del alcance desde cualquier lugar de Corea del Norte.



"Probablemente quieren mostrar que están trabajando en un diseño de tres fases con mayor potencia y alcance", dijo el general de brigada retirado Moon Sung-muk, un experto en control de armas que ha representado a Seúl en las conversaciones militares con Pyongyang.



"Ensayaron el Hwasong-14, que tiene un alcance estimado de 9 mil o 10 mil kilómetros. El mensaje es que este puede llegar más lejos".