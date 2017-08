Corea del Norte desarrolló misiles con motores de Ucrania, revela estudio

WASHINGTON.- Corea del Norte desarrolló con rapidez misiles que podrían llegar a Estados Unidos probablemente gracias a motores de diseño soviético producidos en una planta en Ucrania y obtenidos en el mercado negro, de acuerdo con un estudio revelado este lunes.



Según Michael Elleman, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), los misiles usados en las recientes pruebas realizadas por Pyongyang tenían como base motores RD-250 fabricados en la ciudad ucraniana de Dnipró.



El informe señaló que estos motores pueden haber sido comprados por empleados corruptos y llevados de contrabando a Corea del Norte por redes criminales, en algún momento entre el colapso de la Unión Soviética y la actual crisis militar ucraniana.



Sin embargo, el gobierno ucraniano y la empresa reaccionaron con enojo a la versión difundida por The New York Times, e insistieron en que Yuzmash no produce cohetes de uso militar desde la independencia de Ucrania de la antigua Unión soviética y que no tiene vínculos con el programa de misiles nucleares de Corea del Norte.



Pero el documento del IISS no contradice estas explicaciones, sino que sugiere que los motores de los misiles pudieron haber estado almacenados en lo que ahora es Rusia o en la Ucrania independiente tras la descomposición de la Unión Soviética.



"Un pequeño grupo de empleados descontentos o guardias mal pagos en cualquiera de las instalaciones de almacenamiento (...) pudo haber visto tentado a robar unas decenas de artefactos por algunos de los muchos traficantes ilegales de armas, contrabandistas que operan en la antigua Unión Soviética", agrega el informe.



No se pretende sugerir "que el gobierno ucraniano estuvo involucrado ni necesariamente los ejecutivos de Yuzmash", escribió Elleman en el informe del IISS.



Oleksandr Turchynov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, aprovechó el informe para atacar a Moscú: "Creemos que esta campaña contra Ucrania fue provocada por los servicios especiales rusos para ocultar su participación en los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte".