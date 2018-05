Corea del Norte frena pruebas de misiles

TOKIO.- Corea del Norte informó este viernes a una agencia de aviación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que no realizará pruebas de misiles no anunciadas ni más lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales porque su programa de armas nucleares ya está completo y no necesita este tipo de ensayos.

El compromiso se realizó durante las reuniones entre funcionarios norcoreanos y representantes de la Organización Internacional de Aviación Civil de la ONU, que visitan Pyongyang esta semana, según dijo un comunicado de este viernes.

El anuncio podría abrir la puerta a que las aerolíneas que han estado evitando el espacio aéreo norcoreano adopten rutas más directas y rápidas que requieran menos combustible.