Congreso de EU pagó 6 millones 564 mil pesos por demandas por acoso

WASHINGTON.- Los contribuyentes pagaron más de 342.000 dólares (6 millones 564 mil pesos) entre 2008 y 2012 para zanjar demandas por discriminación laboral presuntamente ocurridas en oficinas legislativas de la cámara baja, incluyendo casi 175.000 dólares por ocho acuerdos relacionados acusaciones de acoso sexual y discriminación de género, según estadísticas divulgadas el martes.



Las cifras fueron divulgadas por la Oficina de Certificación de Cumplimiento de la cámara baja, dependencia pública encargada de los pagos muchas veces secretos que se hacen a empleados de la Cámara de Representantes. La información revela tres acuerdos por acoso sexual que no se habían divulgado antes. No identifica a las oficinas de los legisladores ni identifica a los acusadores. No quedó claro si es que los casos involucraron acusaciones en contra de un legislador o alguno de sus empleados.



Previamente, la Oficina divulgó más estadísticas recientes que revelaron un pago único de 84.000 dólares (1 millón 612 mil 212 pesos) acoso sexual a nombre del congresista Blake Farenthold. Antes de anunciar que él no se postulará para ser reelecto, Farenthold prometió devolver el dinero que usó para pagar por el acuerdo.



Las nuevas cifras indican que las oficinas legislativas pagaron un total de 342.226 dólares (6 millones 569 mil 233 pesos) , incluyendo unos 115.000 (2 millones 207 mil 494 pesos) por tres quejas de acoso sexual en el período de cuatro años. Se desembolsaron unos 53.000 dólares para pagar cinco acuerdos relacionados con discriminación sexual.



Las estadísticas también indican que se pagaron 12.240 dólares (234 mil 922 pesos) por un acuerdo sobre represalia y discriminación racial y por edad, derivada de una queja contra la oficina de un funcionario no electo en el Capitolio.



Las acusaciones y revelaciones de acoso y abuso en el ámbito político siguen remeciendo a Washington.



En el último mes, seis legisladores se han visto obligados a renunciar, retirarse o poner fin a sus planes de postularse para ser reelectos tras ser acusados de transgresiones sexual: los congresistas Farenthold, Ruben Kihuen y Joe Barton han dicho que no se postularán para ser reelectos, mientras que el senador Al Franken, de Minnesota, y los representantes Trent Franks, de Arizona, y John Conyers, de Michigan, renunciaron.