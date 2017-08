Identificadas las 15 víctimas de ataques en Barcelona y Cambrils

BARCELONA.- El número de muertos en los ataques de Barcelona y Cambrils ascendió además a 15, al incluirse la muerte de un hombre que apareció apuñalado en su vehículo cerca de la capital catalana.



Se trata de Pau Pérez, un hombre de 34 años residente en la localidad de Vilafranca del Penedès, que trabajaba en la capital catalana. Fue encontrado muerto en un Ford Focus que se saltó un control policial horas después del atropello en las Ramblas de Barcelona.



La hipótesis avanzada por el jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, es que fue apuñalado por Abouyaaqoub, tras huir éste del lugar de los hechos. El asesinato, detalló Trapero, ocurrió hacia las 18:20 horas locales de la tarde, es decir hora y media después del atropello.



Por ello, "elevamos el número de víctimas de 14 a 15", indicó Joaquim Forn.



Además, las 15 víctimas mortales (siete mujeres y ocho hombres) han sido plenamente identificadas, según el consejero catalán de Justicia, Carles Mundó.







Nueve de los cuerpos se han entregado a sus familias, y el resto se encuentra en los consulados a disposición de sus allegados.



Las víctimas son: cinco españoles (entre ellos un niño de tres años), una hispano-argentina, tres italianos, dos portuguesas, una belga, un estadounidense, un canadiense y un niño australo-británico de siete años.



1

IDENTIFICAN AL CONDUCTOR DE LA FURGONETA



Las autoridades en España confirmaron la identidad del conductor del mortal ataque y señalaron que es el único miembro de una célula de 12 extremistas que sigue prófugo.



Younes Abouyaaqoub, un ciudadano marroquí de 22 años, es el objetivo de la operación de búsqueda iniciada tras el ataque del jueves en Barcelona, indicó en Catalunya Radio el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn.



“Todo indica” que Abouyaaqoub era el conductor de la camioneta que embistió el jueves a la gente en la avenida de Las Ramblas, matando a 13 personas e hiriendo a 120. Otra persona murió y varias resultaron heridas en un segundo ataque horas más tarde cometido por otros miembros del grupo.



Es "peligroso y podría ir armado", indicó la policía catalana en Twitter.



"Se le busca como presunto autor atentado de Barcelona del 17 agosto. Se trata del conductor de la furgoneta", señaló la policía, que describió al sospechoso como una persona de 1.80 metros de "piel oscura, pelo corto" y posiblemente con barba, junto a fotos de Abouyaaqoub.



El domingo se creía que Abouyaaqoub era el único sospechoso prófugo, pero las autoridades no habían confirmado su identidad debido a las dificultades para identificar los restos de al menos un extremista fallecido el miércoles en la explosión de una casa donde se estaban preparando explosivos.“Es evidente que la persona que cometió el ataque de la camioneta no puede estar muerto, porque la explosión ocurrió antes del ataque en Las Ramblas”, explicó Forn a Catalunya Radio.



La policía mató a cinco sospechosos en el ataque de Cambrils en un tiroteo. Otros cuatro han sido detenidos.



El diario español El País publicó imágenes del que afirmó era el autor del ataque en Barcelona, supuestamente huyendo a pie. Las tres imágenes muestran a un hombre delgado con gafas de sol que parece caminar por lo que según El País es el tradicional mercado de La Boquería, situado junto a Las Ramblas.



El presidente del gobierno catalán, por su parte, afirmó que las autoridades locales y regionales rechazaron la propuesta del gobierno español de colocar barreras al tráfico que protegieran la zona peatonal de Las Ramblas por considerarla “ineficaz”.



El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo a la televisora La Sexta que las autoridades municipales y regionales rechazaron la idea porque las barreras no habrían impedido el acceso de vehículos a la zona peatonal en otros puntos. Además, Puigdemont añadió que cerrar Las Ramblas no resultaba práctico porque los vehículos de emergencias necesitaban tener acceso a la zona.



La propuesta del gobierno se hizo después de otros ataques con vehículos grandes en Europa, según medios, aunque no estaba clara la fecha exacta.