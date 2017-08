Confirman 32do deceso relacionado con Harvey

Una mujer de 61 años de edad y originaria del sudeste de Texas se convirtió en el 32do deceso confirmado en el estado a causa de Harvey, informaron las autoridades.



El jefe de policía del condado Newton, Billy Rowles, dijo que Clementine Thomas falleció la tarde del miércoles después de que el auto que conducía fuera arrastrado por el agua en la autopista Texas 87 al sur de Newton, unos 95 kilómetros (60 millas) al noreste de Beaumont.



A través de un comunicado, Rowles dijo que testigos reportaron que varias personas arriesgaron la vida intentando rescatar a Thomas pero no tuvieron éxito. Su cuerpo fue recuperado la tarde del jueves.



16:30



El gobierno del presidente Donald Trump aseguró que las víctimas de Harvey que vivan en Estados Unidos ilegalmente no estarán en la mira si tratan de acceder a servicios de emergencia, siempre y cuando no hayan cometido otros crímenes.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Tom Bossert, dijo que “ningún individuo debería preocuparse por su estatus de inmigración a menos que haya cometido otro crimen, además de ingresar al país ilegalmente, cuando trate de obtener comida, agua y refugio”.



También señaló que no se conducirá ninguna redada de rutina en los refugios de emergencia.



No obstante, Bossert dijo que las personas que vivan en el país ilegalmente no deberían de esperar recibir una ayuda federal a largo plazo reservada para los ciudadanos estadounidenses.



“No creo que vaya a haber muchos beneficios para los inmigrantes que vivan en el país ilegalmente”, declaró.







01:20



La costa estadounidense del Golfo de México enfrentaba el jueves la perspectiva de graves inundaciones más al este, cerca de la línea entre Texas y Luisiana, y de una explosión en una planta química de Texas mientras las inundaciones provocadas por la tormenta Harvey empezaban a remitir en la zona de Houston tras cinco días de lluvias torrenciales.



A medida que descienda el nivel del agua, el departamento de bomberos de Houston realizará una búsqueda manzana a manzana en miles de viviendas anegadas. La cifra de muertos confirmados subió el miércoles a 31, incluidos seis miembros de una familia _cuatro de ellos niños_ cuyos cuerpos fueron recuperados el miércoles de una camioneta que fue arrastrada por la corriente hacia un pantano.