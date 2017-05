¿Cómo se elegirá la Asamblea Constituyente de Maduro?

CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro está empeñado a fondo en sacar adelante una Asamblea Constituyente, que vislumbra como un poder "por encima de la ley" para resolver la grave crisis venezolana.



Sus adversarios la califican como un "fraude" para eludir elecciones y aferrarse al poder, por lo que prometen escalar las protestas iniciadas el 1 de abril, que han dejado 59 muertos.



La mecánica electoral fue diseñada por el Gobierno, que asegura que no será una Constituyente "partidista", sino que surgirá del "poder primario": la ciudadanía.



No habrá referendo para validar la convocatoria, cuyo trámite está a cargo del Poder Electoral, acusado de servir a Maduro.



¿QUÉ SE ELEGIRÁ?



Se escogerán 545 asambleístas que legislarán en la sede del Parlamento (único poder que controla la oposición), durante un período no determinado.



¿CÓMO SE ELEGIRÁN?



Del total, 364 se elegirán por votación territorial, 173 por sectores sociales y 8 por comunidades indígenas.



Los 364 están repartidos así: un delegado por cada uno de los 335 municipios, incluidas las 23 capitales de Estado; 23 más por esas capitales; y seis adicionales -siete en total- en el municipio caraqueño de Libertador, gobernado por el chavismo.



Los otros 173 serán escogidos de forma sectorial: estudiantes (24), campesinos y pescadores (8), empresarios (5), discapacitados (5), pensionados (28), consejos comunales (24) y trabajadores (79).



¿CÓMO SERÁ LA VOTACIÓN TERRITORIAL?



En 311 municipios será nominal, es decir, con candidatos identificados con nombre y apellido.



Los restantes 53 tendrán elecciones por lista. La plancha ganadora elige un asambleísta; la otra curul será para la segunda fuerza electoral.



Si la lista de mayor votación duplica a la segunda, obtendrá ambos delegados.



El oficialismo buscaría así asegurarse representación, aun cuando sus candidatos pierdan, según analistas.



En las más recientes elecciones -diciembre de 2015- la oposición le arrebató al chavismo el control del Legislativo con 56.2 por ciento de los votos.



Eugenio Martínez, experto electoral, considera que el voto oficialista tendrá mayor peso en el proceso constituyente, pues hay municipios urbanos que exceden 30 veces la población de localidades rurales, pero cada uno elegirá un delegado.



Tradicionalmente, el chavismo es fuerte en zonas rurales apartadas, mientras las urbes más pobladas son bastiones electorales opositores.



Según una proyección de Martínez, si los resultados de las parlamentarias se repitieran, la oposición ganaría en 166 municipios y el oficialismo en 194.



Aunque la votación chavista fuese menor, "la oposición se quedaría con 45 por ciento de los constituyentes territoriales y el Gobierno con 54 por ciento", explica Martínez.



¿CÓMO SERÁ LA VOTACIÓN SECTORIAL?



Está aún en terreno gris, pues se ignora cómo se construirá el padrón electoral: quiénes elegirán y cómo serán agrupados.



En el caso de los estudiantes, algunas federaciones apoyan al Gobierno y otras a la oposición. ¿Votaré como trabajador, estudiante o campesino? Es una pregunta todavía sin respuesta.



De momento se sabe que la elección será por listas nacionales, que los trabajadores fueron divididos en gremios y que el Poder Electoral solicita registros de cada sector a instituciones oficiales y asociaciones privadas.



La oposición denuncia que los electores serán escogidos de bases afines al chavismo, como los consejos comunales, grupos que se benefician de los programas sociales. Se estima que existen unos 45 mil consejos.



¿CÓMO SER CANDIDATO?



Según Maduro, por iniciativa propia, de grupos de electores o de los distintos sectores.



La inscripción será entre el miércoles y el jueves. Los postulantes deberán recaudar firmas equivalentes a 3 por ciento de los electores del municipio o el sector al que pertenezcan.



¿CUÁNDO SE ELEGIRÁ?



Se prevé que sea a fines de julio, posiblemente un día la elección territorial y otro, la sectorial.



¿LA OPOSICIÓN PARTICIPARÁ?



La coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que "aumentará la presión" en las calles para "impedir" la Constituyente.



Denuncia que Maduro busca eludir una elección general que anticiparía su salida y seguir en la presidencia después de enero de 2019, cuando finaliza su mandato. Se quiere "instaurar un régimen comunista y liquidar la democracia", advierte el diputado Freddy Guevara.



Incluso figuras del chavismo como la fiscal general, Luisa Ortega, opinan que agravaría la crisis. La exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez cuestiona que la convocatoria, y posiblemente la nueva Constitución, no vayan a ser refrendadas en las urnas.