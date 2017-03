¿Cómo puede responder México a planes de Trump para la frontera?

Donald Trump ha acusado a los mexicanos de ser violadores, de quitar empleos a los estadounidenses y de traer crimen y drogas a Estados Unidos. Su retórica no se ha suavizado desde que asumió el cargo de presidente de Estados Unidos. Propuestas como un muro fronterizo pagado por México, imponer aranceles a los productos mexicanos y mandar a los inmigrantes indocumentados a México, aunque sean hondureños o guatemaltecos, forman parte de la agenda del gobierno de Trump. Pero México no es un adversario impotente.



1. ¿CUÁLES SON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE EL MURO PROMETIDO DE TRUMP?



Trump todavía promete que se construirá un " gran muro" a lo largo de la frontera de 3 mil 110 kilómetros entre Estados Unidos y México, y ha insistido en que México pagará por ello, pero en su última propuesta de presupuesto, pidió hasta 2 mil 600 millones de dólares en el año fiscal 2018 para la planificación, diseño y construcción del muro. (En algún momento, sugirió que México le devolverá el dinero a Estados Unidos). El proyecto será bastante grande, ya que los cálculos sobre el costo de la construcción van de 12 mil millones de dólares a 21 mil 600 millones. Las tensiones por las demandas de Trump llevaron al presidente de México Enrique Peña Nieto a cancelar una reunión con Trump en enero. Peña Nieto acudió a Twitter para tranquilizar a los mexicanos de que el país no pagaría. Entonces ambos presidentes acordaron dejar de hablar públicamente de quién pagará el muro.



2. ¿CÓMO PODRÍA TRUMP TRATAR DE HACER QUE MÉXICO PAGUE?



Su equipo parece haber propuesto un impuesto a las importaciones procedentes de México, que, con base en el total de 2015 de 316 mil 400 millones de dólares, generaría aproximadamente 63 mil millones de dólares. Pero la Casa Blanca retrocedió rápidamente sobre la idea. Además, eso estaría muy lejos de que México cubriera el costo de la construcción. Lo más probable es que los consumidores estadounidenses acabarían absorbiendo el costo al pagar más por todo, desde aguacates hasta automóviles.



3. ¿PODRÍA MÉXICO LUCHAR CONTRA ESE IMPUESTO EN LA FRONTERA?



Está considerando medidas de represalia, incluyendo aranceles similares a los productos estadounidenses importados por México, que en 2015 ascendieron a 236 mil millones de dólares. Y ha habido llamados a dejar de comprar ciertos productos de Estados Unidos, como maíz. Esto podría ser devastador para los agricultores estadounidenses, ya que México compra cerca de 28 por ciento de todas las exportaciones. (Y Brasil y Argentina estarían encantados de aprovechar la ocasión). Algunos argumentan que México debería llevar más allá las represalias y enfocarse en productos procedentes de estados que fueron críticos para la victoria de Trump.



4. ¿VIOLARÍA TODO ESTO EL TLCAN?



No exactamente. Los aranceles se pueden utilizar, por ejemplo, como medida de represalia que no viole el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cuando Obama todavía era presidente, los fabricantes estadounidenses de papel, baterías y uvas, entre otros, pagaban aranceles por las exportaciones a México después de que el país tomó represalias por una prohibición de los camiones mexicanos en Estados Unidos. El conflicto fue resuelto más adelante.



Ahora bien, Estados Unidos o México podrían retirarse del TLCAN dando un aviso de seis meses de anticipación, aunque ningún presidente ha abandonado un tratado comercial desde el siglo XIX. Esto solo haría que los aranceles de importación de productos mexicanos volvieran a ser de 3 por ciento, nivel establecido por las normas de "nación más favorecida" dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque Trump ha sugerido que está dispuesto a ignorar las reglas de la OMC, esto podría dar lugar a que muchos países apliquen aranceles a los productos estadounidenses, básicamente una guerra comercial mundial. Mientras tanto, menos empresas mexicanas -incluyendo fabricantes de tequila- han estado aprovechando los beneficios de TLCAN, en parte debido a todos los trámites requeridos.



5. ¿SE RETIRARÍA MÉXICO DEL ACUERDO COMERCIAL?



No quisiera, ya que su superávit comercial con Estados Unidos es más de 60 mil millones de dólares. Pero el secretario de Economía Ildefonso Guajardo dijo que si Estados Unidos insiste en los aranceles, dejará de negociar cambios al acuerdo. Algunos mexicanos piensan que estarían mejor si el país se retirara del TLCAN. "Comprar bienes mexicanos" se ha convertido en una campaña entre quienes piensan que el país debe centrarse en el desarrollo de su propia economía. La caída del peso frente al dólar estadounidense de alrededor del 17 por ciento en 2016 significa que incluso con los aranceles, los productos mexicanos siguen siendo relativamente baratos para los estadounidenses.



6. ¿CUÁNTO AFECTARÍA EL PLAN DE DEPORTACIÓN DE TRUMP A MÉXICO?



Mucho, ya que más de la mitad de los 11.4 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos nacieron en México. Aunque la campaña de Trump no será fácil - sería necesario contratar 15 mil agentes más de patrulla fronteriza y de aplicación de las leyes migratorias - cualquier represión afectaría las remesas que los inmigrantes mexicanos mandan a su país. Las remesas, que en su mayoría provienen de Estados Unidos, alcanzaron los 27 mil millones de dólares en 2016 y han representado entre 2 y 3 por ciento del PIB de México en la última década.



7. ¿CÓMO PODRÍA MÉXICO TOMAR REPRESALIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN?



Podría dejar de patrullar sus fronteras y dejar que los inmigrantes ilegales de más al sur crucen por el país hacia Estados Unidos. En el año fiscal 2016, la mayoría de las personas que fueron detenidas tratando de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos no eran mexicanos, sino centroamericanos. México deportó a más de 140 mil de su propio país en 2016, casi todos de Guatemala, Honduras y El Salvador. En cuanto al plan de Trump de deportar a todos los que sean sorprendidos cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México - sin importar de dónde provengan - las autoridades mexicanas han dicho que se opondrán a esta disposición.



8. ¿QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENE MÉXICO?



México envía más turistas a Estados Unidos - 18.4 millones en 2015 - que cualquier otra nación excepto Canadá, quienes gastan casi 20 mil millones de dólares. Si los mexicanos dejan de viajar a Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas y Miami resentirían la pérdida. A su vez, alrededor de 26 millones de estadounidenses visitan México cada año y actualmente no necesitan sacar visa. Luego están los casi 1 millón de estadounidenses que viven en México (algunos ilegalmente), en su mayoría jubilados que disfrutan del sol, atención médica subsidiada y el costo de vida más barato. Si las cosas se pusieran feas, México podría confiscar los activos de las empresas estadounidenses, como hizo con las compañías petroleras extranjeras en 1938.