¿Cómo acabar con la delincuencia? Esto hicieron en NY y les funcionó 

Nueva York está viviendo su mejor momento en materia de seguridad en décadas. La ciudad con mayor población en Estados Unidos, anteriormente caracterizada por los tiroteos y asaltos, tuvo la cifra más baja de homicidios desde 1951, cuando comenzaron a llevar registro de estos delitos.



Franklin Zimring, especialista de la Universidad de California en Berkeley y que ha dedicado un libro a la mejora de la seguridad en Nueva York, afectada además por problemas de venta de drogas, anota que este hecho es excepcional en Estados Unidos.



Cuatro de las razones por las que bajó la incidencia delictiva en la Gran Manzana son:



1. Más policías



El descenso en la inseguridad en Nueva York estuco ligado a un crecimiento en el número de policías. Entre 1990 y 2000 el número de elementos creció hasta 35 por ciento, siendo más de 53 mil.



De esos, el número de agentes antinarcóticos se elevó a más del doble en ese periodo. Además, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, los agentes contra el terrorismo crecieron mientras que los elementos para prevenir delitos callejeros se redujeron sin afectar la seguridad en general.



2. El papel de la tecnología



No sólo se usaron más policías, también se implementó el uso de un sistema computarizado, llamado CompStat, que permitía ubicar a los agentes así como la comisión de delitos y medir el impacto del despliegue en los crímenes.



"Antes de tener esas computadoras no se sabía dónde estaban los policías", explica Zimring, especialista consultado por la BBC.



El sistema está en uso desde 1994 y ha ofrecido buenos resultados; además se ha complementado con las nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes, así como un sistema llamado ShotSpotter que detecta disparos de armas de fuego.



3. Una nueva estrategia



¿Cero tolerancia? ¿La teoría de las ventanas rotas? Especialistas en seguridad no se ponen del todo de acuerdo en qué ha permitido este aumento en la seguridad. Pero el especialista entrevistado por la BBC sostiene que una estrategia policial a destacar fue acabar con los mercados públicos de venta de drogas en varias partes de la ciudad, pues la disputa entre grupos impulsaba el alza en los homicidios.



Otra acción, que mejoró la relación entre policía y ciudadanos, fue suspender la política de "stop and frisk" (detener y cachear), con la que se registraba a personas al azar en las calles.



4. Más dinero, más gente y mejores condiciones



Un factor importante en este cambio fue la mejora en las condiciones económicas y sociales en la ciudad. James Austin, presidente del Instituto JFA, que evalúa prácticas de justicia penal, consideró que los factores macro como las tasas de interés, la inflación, el desempleo y la fertilidad han impulsado a la mejora de las condiciones de vida en la localidad.