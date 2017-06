Clinton dice que campaña Trump guió ataques rusos en su contra antes de elecciones EU

RANCHO PALOS VERDES.- Hillary Clinton dijo el miércoles que sospecha que la campaña de Donald Trump orientó a los medios estatales de Rusia sobre cómo atacarla durante la campaña presidencial del año pasado, en su acusación más seria contra el hombre que le impidió llegar a la Casa Blanca.



Clinton sostuvo que el Gobierno ruso quería sembrar información falsa sobre su persona, pero destacó que "no habrían podido saber cuál era la mejor manera de atacar de no ser guiados". Al ser consultada sobre si se refería a Trump, dijo: "sí, creo que es difícil no apuntar a él".



Clinton también sostuvo que los embustes y las noticias falsas en Facebook contribuyeron a su derrota. La excandidata demócrata había dicho este mes que las intervenciones de piratas informáticos rusos y del entonces director del FBI James Comey ayudaron a inclinar la elección a favor de Trump.



Hablando en una conferencia sobre tecnología cerca de Los Angeles, Clinton mencionó a Facebook por su nombre y dijo que la difusión de historias falsas en la red social influyó la información a la que accedían las personas.



"La otra parte estaba utilizando contenido que era rotundamente falso y lo distribuyó de una forma muy personalizada", dijo Clinton durante una entrevista en la conferencia Code.



No fue posible contactar inmediatamente a un representante de Facebook para que realizara comentarios.



El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo poco después de la elección de noviembre que era una "locura" pensar que las noticias falsas en la red social influyeron de alguna manera en la votación.



En diciembre, sin embargo, Facebook dijo que presentaría herramientas para evitar la difusión de noticias falsas. También dijo que trabajaría con organizaciones como el sitio de verificación de datos Snopes y ABC News para corroborar la veracidad de las noticias.