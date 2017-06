Cinco puntos que debes saber de las elecciones del Reino Unido

Las elecciones parlamentarias británicas del 8 de junio decidirán qué gobierno negocia el Brexit y da forma al futuro del Reino Unido fuera de la Unión Europea.



La primera ministra conservadora Theresa May adelantó las elecciones, inicialmente previstas en 2020, cuando llevaba sólo un año en el gobierno y con el argumento de ampliar su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para negociar más tranquila con Bruselas.



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS ELECCIONES?

Las elecciones decidirán quién negocia la salida de la Unión Europea durante los próximos dos años, y su fortaleza en el Parlamento, que podría acabar pronunciándose sobre el acuerdo de divorcio.



El Reino Unido tiene poder de veto en la ONU, como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad junto a China, Francia, Rusia y Estados Unidos.



Asimismo, es uno de los miembros de la alianza militar de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) con armas nucleares, es la quinta economía mundial por Producto Interior Bruto, es miembro del G7 -los siete países más ricos del mundo- y del G20, y juega un papel ponderante en la Commonwealth, la organización que reúne a sus antiguas colonias.



¿CÓMO FUNCIONAN LAS ELECCIONES?

Hay 650 circunscripciones en el Reino Unido y cada una elige a un diputado, lo que significa que un partido tiene que ganar 326 diputados para lograr la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. May tenía una mayoría absoluta de 17 escaños cuando disolvió el Parlamento.



El escaño se gana siendo el más votado en la circunscripción, no hay recompensa para los segundos.



Pese al foco en los líderes de los partidos -la conservadora May, el laborista Jeremy Corbyn o el liberal demócrata Tim Farron-, los electores no votan directamente al Primer Ministro, sólo a su diputado local. El líder del partido con más diputados es designado primer ministro por la reina.



El Parlamento es elegido por un periodo máximo de cinco años, lo que significa que las próximas elecciones tendrán lugar en junio de 2022 como muy tarde.



LA VOTACIÓN

Los colegios electorales estarán abiertos de las 07 horas hasta las 22 horas, tiempo local, el 8 de junio.



Pueden votar los británicos y los residentes irlandeses y de países de la Commonwealth a partir de los 18 años, más los británicos e irlandeses de Irlanda del Norte -en la provincia británica pueden elegir tener pasaporte irlandés o británico- que viven en el extranjero desde hace menos de 15 años.



Los electores se han de registrar para ejercer su derecho al voto, y votar no es obligatorio. No hace falta documento de identidad para votar, con comunicar la dirección basta, excepto en Irlanda del Norte.



LAS OPCIONES

Los principales partidos nacionales son el Partido Conservador de Theresa May (derecha), el Partido Laborista (izquierda) de Jeremy Corbyn, seguidos por el Liberal Demócrata (centrista), el Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP, populista) y Los Verdes (izquierda).



El Partido Nacional Escocés (SNP, independentista) los nacionalistas galeses del Plaid Cymru y cuatro partidos norirlandeses también consiguieron escaños en el Parlamento británico en las elecciones de 2015.



Los sondeos apuntan a una victoria conservadora, pero también a la posibilidad de que los laboristas puedan formar gobierno en coalición.

Hay 3 mil 303 candidatos. Los partidos pueden gastarse hasta 30 mil libras (34 mil euros, 39 mil dólares) en cada circunscripción.



¿QUÉ OCURRE LUEGO?

El recuento de los votos empieza inmediatamente tras el cierre de los colegios electorales, pero en algunos casos es lento, en comparación con otros países, y habrá que esperar a la madrugada del viernes para tener una idea de quién ha ganado. Al cierre de los colegios se difundirá un sondeo a pie de urna que, en 2015, acertó el ganador.



Tan pronto como sea posible, la jefa de Estado, la reina Isabel II, encargará al líder con más posibilidades que logre el apoyo de la Cámara para convertirse en primer ministro y que forme gobierno.



El nuevo Parlamento se reunirá por primera vez el 13 de junio y las negociaciones del Brexit se iniciarán el 19 del mismo mes.