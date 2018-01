Cierre del gobierno de EU seguirá este lunes

La paralización del Gobierno de Estados Unidos entrará en su tercer día este lunes ya que los negociadores del Senado no alcanzaron un acuerdo este domingo sobre la demanda de los demócratas de una legislación que proteja a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños.



El Senado fijó una votación para las 14:00 hora local (17:00 GMT) de este lunes sobre el avance de una medida que proporcionaría fondos temporales al Gobierno hasta el 8 de febrero y permitiría a miles de empleados federales regresar a sus labores.



El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, también ofreció una rama de olivo a los demócratas cuando se comprometió en el Senado a debatir una legislación sobre inmigración en el pleno de la Cámara a principios de febrero si el tema no ha sido resuelto para entonces.



"Mi intención sería proceder con una legislación que abordara el DACA, la seguridad fronteriza y asuntos relacionados", dijo McConnell, y agregó: "También es mi intención revisar una legislación sobre el aumento del gasto de defensa, ayuda para mitigación de desastres y otros asuntos importantes".



El presidente Donald Trump anunció en septiembre que eliminaría el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), instaurado en 2012 por su antecesor demócrata Barack Obama.



El financiamiento para las agencias federales se agotó a la medianoche del viernes y no se renovó en medio de la disputa entre Trump y los demócratas sobre la inmigración.



Al negarse a apoyar otra extensión de financiamiento del Gobierno a corto plazo la semana pasada, los demócratas exigieron que Trump cumpla con un acuerdo anterior para proteger de la deportación a los inmigrantes conocidos como "Dreamers".



No estaba claro si suficientes demócratas votarían este lunes para avanzar en el proyecto de ley de financiamiento temporal y poner fin a la paralización del Gobierno.



Con información de AP y Reuters