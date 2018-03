Científico de la ex URSS dice que creó veneno usado contra exespía en Reino Unido

MOSCÚ.- Un científico de tiempos de la Guerra Fría reconoció este martes que ayudó a crear el agente neurotóxico que según Reino Unido fue usado para envenenar a un exespía y su hija, contradiciendo la insistencia de Moscú de que ni Rusia ni la Unión Soviética tuvieron jamás un programa así.

No obstante, el profesor Leonid Rink dijo a la agencia de noticias RIA que el ataque no parecía un trabajo de Moscú, porque Sergei y Yulia Skripal no murieron de inmediato.

Los Skripal siguen vivos, pero en estado crítico, más de dos semanas después de haber sido hallados inconscientes en la ciudad inglesa de Salisbury. Un policía que les auxilió también está grave en el hospital.

Rink dijo que en tiempos de la Unión Soviética trabajó en un complejo de armas químicas donde se desarrolló el agente neurotóxico de grado militar Novichok. Al ser preguntado sobre si fue uno de sus creadores, dijo a RIA: "Sí. Fue la base de mi disertación doctoral".

Moscú ha negado su implicación en el caso o que la Unión Soviética o su Estado sucesor, Rusia, haya desarrollado el Novichok. Haciéndose eco de una teoría publicada por los medios estatales rusos, Rink indicó que los británicos podrían estar detrás del ataque.

"Es difícil creer que los rusos estuvieran implicados, ya que todos los afectados en el incidente siguen vivos", afirmó. "Una incompetencia tan atroz por parte de los supuestos espías (rusos) sería risible e inaceptable".

Rink comentó a RIA que trabajó 27 años en una instalación soviética de investigación de armas químicas en la localidad de Shikhany, en la región rusa de Saratov, hasta principios de los años 90. El Novichok no es una sustancia única, señaló, sino un sistema de utilización de armas químicas que fue denominado a veces "Novichok-5" por la Unión Soviética.

Rink dijo a RIA que habría sido absurdo que espías rusos usaran Novichok para intentar matar a los Skripal, por su origen y nombre ruso. "Hay muchas sustancias más adecuadas. Disparar el equivalente a un cohete poderoso contra alguien que no es una amenaza y fallar sería el colmo de la idiotez", declaró.