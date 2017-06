UE y China ratifican su apoyo a Acuerdo de París

BRUSELAS.- China y la Unión Europea prometieron unidad en la lucha contra el calentamiento global, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el retiro de Estados Unidos del pacto climático de París, aunque mostraron discrepancias sobre comercio internacional.



La reunión entre el primer ministro chino, Li Keqiang, y altos cargos de la UE terminará con un comunicado conjunto respaldado por los 28 países de la UE, comprometiendo a la Unión Europea y a China a la plena aplicación del Acuerdo Climático de París de 2015.



La declaración conjunta, la primera entre China y la UE, incluirá un compromiso para reducir los combustibles fósiles, para desarrollar más tecnología verde y ayudar a recaudar 100 mil millones de dólares al año para 2020 para ayudar a los países más pobres a reducir sus emisiones.



Las conversaciones en Bruselas también abordarán temas como las pruebas de misiles de Corea del Norte y la sobrecapacidad mundial de acero.







El anuncio de Trump de que retiraría a Estados Unidos del tratado de París, diciendo que perjudicaría a la economía de los Estados Unidos y costaría empleos, provocó indignación y condena de líderes mundiales y empresariales.



La Comisión Europea describió la retirada estadounidense del pacto para combatir los peligros del calentamiento global y firmado por más de 190 países como un día triste para la comunidad internacional, pero dijo que buscaría nuevas alianzas.



El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo en una conferencia empresarial que China y la UE reconocían la necesidad de tener soluciones internacionales y que no había nada más importante que la plena aplicación del acuerdo de París.



"No hay marcha atrás para la transición energética. No hay retrocesos en el Acuerdo de París", dijo Juncker ante la conferencia antes de una reunión con Li y el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk.



Aunque China necesita el conocimiento técnico de la UE para reducir la contaminación en sus ciudades, la UE quiere que Beijing tome medidas contra emisiones a las que se atribuyen al aumento de las sequías, la subida del nivel del mar y otros efectos del cambio climático.



China superó a Estados Unidos como el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero en 2007. El encuentro culminará con un comunicado final más amplio que incluirá otras cuestiones que se espera que se planteen en las conversaciones, como un compromiso con el libre comercio y medidas necesarias para reducir un exceso mundial de acero.



CHINA PROMETE APLICAR ACUERDO CLIMÁTICO



China prometió aplicar el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, afirmando que lo hace como "gran país responsable".



"Pensamos que el Acuerdo de París refleja el mayor consenso de la comunidad internacional en torno a la cuestión del cambio climático. Las partes concernidas deben cuidar este resultado tan difícilmente conseguido", declaró ante la prensa la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying.



El gobierno chino "tomará medidas concretas" en respuesta al cambio climático, aseguró. "Respetaremos sinceramente nuestras obligaciones", agregó.



"Se trata de una responsabilidad que toma China como gran país responsable pero responde también a las necesidades de desarrollo" del país, agregó la portavoz, satisfecha de constatar que la posición de Beijing es "aplaudida por la comunidad internacional" en contraste con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump.



La portavoz subrayó sin embargo que China sigue dispuesta "a cooperar con los miembros de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para hacer avanzar en el mundo un desarrollo sostenible y bajo en emisiones de carbono".



China y Estados Unidos representan conjuntamente cerca del 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su compromiso había sido crucial para lograr el Acuerdo de París, en diciembre de 2015.



