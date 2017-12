China niega ventas ilícitas de petróleo a Norcorea

PEKÍN/WASHINGTON.- China negó este viernes que haya estado vendiendo ilícitamente productos petroleros a Corea del Norte, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no le parecía que Beijing permitiera que la aislada nación recibiera crudo.



Trump dijo en Twitter el día anterior que se había "sorprendido" a China permitiendo el ingreso de crudo a Corea del Norte y que eso impediría una "solución amistosa" a la crisis sobre el programa nuclear de Pyongyang.



"He sido blando con China porque lo único más importante para mí que el comercio es la guerra", dijo Trump en una entrevista con el The New York Times.

El diario surcoreano Chosun Ilbo citó esta semana fuentes del gobierno en Seúl que afirmaban que satélites estadounidenses habían detectado barcos chinos que transferían petróleo a embarcaciones norcoreanas unas 30 veces desde octubre. Autoridades de Estados Unidos no confirmaron esa información.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo a medios que había leído reportes de prensa que incluyen sugerencias de que un barco chino era sospechoso de transportar petróleo a un buque norcoreano el 19 de octubre.



"El lado chino ha realizado una investigación inmediata (...), el barco en cuestión no ha atracado desde agosto en un puerto chino y no hay constancia de que haya entrado o salido de un puerto chino", dijo Hua. Agregó que no sabía si la nave había atracado en puertos de otros países, pero que los artículos publicados "no concuerdan con los hechos".



"China siempre ha implementado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a Corea del Norte en su totalidad y cumple con sus obligaciones internacionales. Nunca permitimos que las empresas y ciudadanos chinos violen las resoluciones", aseveró Hua.



"Si, a través de la investigación, se confirma que hay violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, China las tratará seriamente de acuerdo con las leyes y regulaciones".