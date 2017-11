¿Quién será el nuevo presidente de Chile?

SANTIAGO.- Los chilenos salieron a votar este domingo para elegir a un nuevo presidente en unos comicios en que se prevé que el exmandatario conservador Sebastián Piñera triunfe, aunque con una ventaja insuficiente para evitar un balotaje, probablemente, con el senador oficialista Alejandro Guillier en diciembre.



Ocho candidatos en total buscan reemplazar a la saliente presidenta socialista Michelle Bachelet en una elección que además escogerá a la mitad del Senado y a todos los diputados, bajo un nuevo esquema que reemplaza un intrincado sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.



"Con este nuevo cuadro electoral es muy difícil saber cuánta gente va a participar. Por eso, el llamado es a que se sumen, que no se resten y que asistan a votar", dijo Bachelet tras sufragar y apostar a que habrá un balotaje el próximo mes.



Un total de 23 mil 746 miembros de las Fuerzas Armadas están a cargo de resguardar el funcionamiento de las 42 mil 890 mesas receptoras de sufragios en una elección marcada por altas temperaturas especialmente en el norte y centro del país.



Pero la creciente apatía de los chilenos por la política tras una serie de escándalos de corrupción y una campaña diluida por normas electorales más estrictas amenazan con una alta abstención, más aún cuando el voto es voluntario.



"No voy a votar porque al final no cambia nada", dijo Catalina Avendaño, de 38 años, mientras esperaba en la fila de un centro de salud pública esta semana.



La elección es vista como un referéndum a la gestión de Bachelet, quien buscó reducir la enorme brecha de ingresos entre ricos y pobres con una serie de reformas, aunque los desacuerdos y una economía casi estancada dejaron a la vista las fisuras de la coalición gobernante de centroizquierda Nueva Mayoría.



Los comicios del domingo marcarían un punto de inflexión para el pacto oficialista y, dependiendo del resultado, podrían ser incluso la antesala del fin de una coalición que ha dominado la política chilena por décadas.



ENCRUCIJADA



Piñera, de 67 años, ha prometido que corregirá las reformas en marcha de Bachelet, duplicará el crecimiento económico y dejará al mayor productor mundial de cobre a las puertas del desarrollo, lo que ha catapultado su nivel de apoyo a casi un 44 por ciento, el doble de su rival más cercano, según sondeos.



"Piñera es el mejor candidato, además que ya gobernó. Ya se sabe quién es. Más vale un pájaro conocido", dijo la jubilada Fresia Jara, de 73 años, tras sufragar.



El multimillonario, que gobernó entre 2010 y 2014, ha dicho que el país enfrenta una encrucijada, ya que debe dirimir entre insistir en el camino "equivocado" de la Nueva Mayoría u optar por el cambio.



"Hoy los chilenos vamos a tomar una decisión que va a afectar nuestras vidas por muchas décadas. (...) sé que vamos a elegir los caminos correctos, aquellos que conducen a tiempos mejores", dijo Piñera tras votar y acompañar a su esposa a sufragar.



La centroizquierda llega a los comicios fragmentada con seis candidatos, de los cuales Guillier, -respaldado por radicales, socialistas y comunistas- aparece como el principal oponente de Piñera en una eventual segunda vuelta, en que deberá conseguir el apoyo de los otros rivales de ese bloque.



"Espero que sea una jornada (...) donde los ganadores celebrarán y los demás apoyarán porque finalmente lo que está en juego es el bien del país", dijo Guillier tras votar en la norteña ciudad de Antofagasta.



El senador, de 64 años, busca profundizar las reformas impulsadas por Bachelet y quiere propiciar una nueva Constitución.



"Voté por Guillier porque creo que hay que continuar con la gratuidad de la educación, que es un derecho social", dijo Mario Giannetti, desempleado, de 53 años.



La consultora Mori ha estimado que sólo votará el 45 por ciento del padrón de 14.3 millones de chilenos, pero no descarta una participación menor, lo que podría permitir a Piñera conseguir mayoría absoluta ante un voto más disciplinado de los electores conservadores que los simpatizantes de izquierda.



La creciente abstención de los votantes ha sido una tendencia de los últimos años, ya que en los comicios del 2013 la participación llegó al 51 por ciento del universo electoral, desde el 59 por ciento registrado en las elecciones del 2009.



En estos comicios debuta la votación de los chilenos en el exterior. Cerca de 39 mil personas están habilitadas, es decir, un 10 por ciento de los chilenos que viven fuera del país.



De hecho, los primeros cómputos -aunque muy simbólicos- corresponderán a votaciones desde el extranjero, mientras que los resultados parciales en Chile se conocerán a partir de las 19:00 horas, tiempo local (16:00 de la Ciudad de México).