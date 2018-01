Cataluña pospone votación para elegir nuevo presidente regional

MADRID.- Cataluña pospuso hasta nuevo aviso la elección de un nuevo presidente de la región española, después de que el máximo tribunal español dijo que el único candidato, el líder separatista Carles Puigdemont, no podía ser elegido mientras permanezca prófugo de la justicia en Bélgica.



El impulso independentista de Cataluña ha desatado enfrentamientos con el Gobierno y el Poder Judicial español, que aseguran que cualquier referendo o avance hacia la secesión de España es inconstitucional.



El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, no dio ninguna razón para el aplazamiento, pero dijo que no nominará a un candidato alternativo. Los separatistas tienen una mayoría en la asamblea regional y Puigdemont seguramente ganaría una votación.



Su decisión de mantener a Puigdemont como candidato sugiere que continuarán presionando por la secesión, por lo que el gobierno español en Madrid no tiene ninguna razón para terminar con el control directo que impuso para bloquear el impulso independentista.



"El pleno de hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado (...) se celebrará una vez que acordemos un debate de investidura efectivo y con garantías", dijo Torrent en una conferencia de prensa.



El Tribunal Constitucional dijo el sábado que Puigdemont no podía ser elegido a menos que estuviera físicamente presente en el parlamento con un permiso de un juez.



Si regresa a España, Puigdemont enfrenta la posibilidad de ser arrestado por liderar el intento independentista. El exalcade de Gerona ha dicho que puede liderar Cataluña desde el extranjero y el lunes descartó solicitar un permiso judicial para asistir al parlamento en persona.



Puigdemont huyó a Bruselas tras un referéndum ilegal sobre la independencia de España realizado el 1 de octubre. El parlamento catalán emitió una declaración de independencia, también considerada ilegal, el 27 del mismo mes.



Varios miembros del gabinete regional están encarcelados en espera de juicio por cargos de sedición, rebelión y apropiación indebida de fondos por su papel en la organización del referendo y por la declaración de independencia.