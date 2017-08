Cataluña niega aviso de EU sobre ataque en Barcelona

MADRID.- Las autoridades regionales de Cataluña negaron los reportes de que funcionarios antiterrorismo de Estados Unidos les advirtieron sobre un plan para atacar en Barcelona. Los funcionarios admitieron haber recibido avisos sobre otros posibles ataques de otras fuentes que no parecían muy creíbles.



La policía de la región, los Mossos d’Esquadra, no fue alertada por la CIA ni el Centro Nacional Antiterrorista, dijo el responsable de Interior del gobierno de Cataluña, Joaquim Forn, añadiendo que los avisos deberían haberse realizado a través de las autoridades españolas.



Según El Periódico, un diario de Barcelona, Estados Unidos envió una advertencia el 25 de mayo a la policía regional que mencionaba específicamente Las Ramblas.



Un atropello masivo con una furgoneta mató a 14 personas en Las Ramblas, un paseo en el centro de Barcelona, el 17 de agosto. Una persona murió apuñalada por el conductor del vehículo durante su huida y otro ataque en la localidad turística de Cambrils causó un fallecido.



La embajada de Estados Unidos en Madrid dijo que no podía comentar asuntos de inteligencia.

Según el periódico, que publica un facsímil de un mensaje en inglés, el Centro Nacional Antiterrorista estadounidense (NCTC), que agrupa entre otros a la CIA y al FBI, transmitió la advertencia al Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) y a los cuerpos de Policía nacional y catalana.



"Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaban que ISIS de Irak y ash-Sham estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra zonas turísticas muy concurridas en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla", dice el texto fechado el 25 de mayo que El Periódico atribuye al NCTC.



El texto no es el original sino una transcripción, reconoció el director del diario, Enric Hernández, lo que explicaría algunas faltas de ortografía en inglés.



"El documento es un montaje", aseguró Forn. "El aviso de un posible atentado en verano en puntos como Las Ramblas nos llega de otras fuentes", añadió.



NO HABRÍA RELACIÓN ENTRE AVISO Y ATENTADO



El jefe policial catalán confirmó haber recibido este aviso el 25 de mayo, pero no procedía "ni de la CIA ni del NCTC", afirmó sin revelar su origen.



Tras analizar la información y ponerlo también en conocimiento del gobierno español, se concluye que "el aviso tiene muy baja credibilidad", insistió Forn.



Además, según él, este aviso no tendría relación con la célula yihadista que perpetró el ataque, cuyo plan inicial no contemplaba atacar en esta céntrica avenida sino colocar explosivos en monumentos simbólicos de Cataluña.



"No hay en absoluto ningún vínculo entre esta información y los atentados del día 17" de agosto, dijo Forn.



Un segundo medio, la radio Cadena SER citó este jueves "fuentes de la lucha antiterrorista", según las cuales el documento divulgado por El Periódico sería auténtico.



Con información de AP y AFP