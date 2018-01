Casa Blanca ordenó silencio de Bannon

El abogado de Steve Bannon transmitió preguntas, en tiempo real, a la Casa Blanca durante una comparecencia del antiguo estratega en jefe de Donald Trump ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, revelaron a The Associated Press personas familiarizadas con la sesión a puerta cerrada.



Durante la comparecencia del martes, mientras los legisladores interrogaban a Bannon sobre el tiempo que trabajó para el presidente Donald Trump, el abogado de Bannon, Bill Burck, le preguntaba por teléfono a la oficina del abogado de la Casa Blanca si su cliente podía contestar las preguntas. Esa oficina le ordenó que no hablara de su trabajo sobre el equipo de transición de Gobierno o en la Casa Blanca.



No está claro con quién se comunicaba Burck en la Casa Blanca, por ejemplo, si se trataba del abogado principal de la Casa Blanca, Don McGahn, a quien Burck también representa en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los contactos entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.



Las conversaciones las confirmó un funcionario de la Casa Blanca y una persona al tanto del interrogatorio que se le hizo a Bannon. Las fuentes hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar información al respecto.



Bannon se negó a responder a una amplia serie de cuestionamientos que le hicieron los miembros de la Comisión de Inteligencia de la cámara baja sobre el tiempo que trabajó para Trump, lo que hizo que el presidente de la comisión autorizara que se le emitiera un citatorio.



Los legisladores prevén un enfrentamiento similar este miércoles cuando interroguen en privado a Rick Dearborn, otro importante asesor presidencial.



Los hechos hacen surgir dudas sobre los esfuerzos de la Casa Blanca por controlar lo que colaboradores actuales y pasados han dicho al Congreso sobre el tiempo que han pasado en el círculo cercano de Trump y si los republicanos en el Capitolio podrían forzar el asunto.



Es improbable que la comisión enfrente las mismas objeciones de la Casa Blanca con el exjefe de campaña de Trump Corey Lewandowski, quien también será cuestionado este miércoles. Él nunca trabajó en la Casa Blanca.



La entrevista con Lewandowski y Dearborn fue confirmada por dos personas al tanto del trabajo de la comisión legislativa que hablaron con la AP a condición de mantener el anonimato para informar sobre las entrevistas confidenciales.



El citatorio legislativo llegó el mismo día que The New York Times reportó que Bannon, exdirector de un medio de comunicación de extrema derecha y recientemente expulsado del círculo íntimo de Trump, recibió un citatorio judicial de parte del fiscal especial Mueller.



Logra acuerdo para evitar testificar ante gran jurado: CNN



El exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon llegó a un acuerdo para ser entrevistado por el equipo del fiscal especial estadounidense Robert Mueller en vez de presentarse ante un gran jurado, informó CNN este miércoles, citando a fuentes cercanas a Bannon.



El exasesor del presidente Donald Trump había sido citado para declarar ante un gran jurado en el marco de la investigación de Mueller por una supuesta intromisión rusa en la elección presidencial estadounidense de 2016 y cualquier vínculo con la campaña de Trump, según una persona que conoce el asunto.



Una portavoz de Mueller no quiso comentar el reporte de CNN. Un abogado que representó a Bannon en una comparecencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes el martes no pudo ser contactado de inmediato.



Bannon fue un estrecho asesor durante la campaña de Trump y durante sus primeros meses como presidente, pero fue despedido de su puesto en la Casa Blanca en agosto mientras el presidente intentaba ordenar las operaciones de su personal.



Trump atacó a Bannon este mes por comentarios que hizo al autor de un libro muy crítico del presidente y su familia, entre ellos afirmaciones mordaces sobre Donald Trump Jr., el hijo mayor de Trump, por reunirse durante la campaña con una abogada rusa que dijo que tenía información dañina sobre la candidata demócrata, Hillary Clinton.



Mueller está investigando acusaciones de que Rusia interfirió en la campaña de 2016 en favor de Trump, además de cualquier colusión potencial por parte de la campaña republicana con Moscú. Rusia rechaza que haya intentado interferir y Trump ha negado que haya habido colusión.



Según una persona que conoce el acuerdo, el abogado que representó a Bannon en su comparecencia del martes, William Burck, no lo está haciendo en la investigación de Mueller. La fuente no creía que Bannon hubiera contratado aún a un abogado para eso.



Con información de Reuters